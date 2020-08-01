2020. Благоустройство продолжается

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Парк «Кривякино» открылся в подмосковном Воскресенске

Ландшафтно-архитектурный комплекс «Кривякино» в Воскресенске начал свою работу с 12 июня. Его площадь составляет более 20 га.

Старинная дворянская усадьба «Кривякино», которая дала название парку, была основана в конце 1760-х годов. Она расположена в черте города на возвышенном левом берегу р. Москвы.

Является объектом культурного наследия федерального значения. Долгое время усадьба и прилегающий к ней парк были заброшены.

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В ходе реконструкции парка был отреставрирован каскад прудов 18-го века с очисткой дна и берегов. По всей территории протянули пешеходные маршруты. Создали и амфитеатр на склоне, сцену с танцевальной площадкой, игровую зону для детей.

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Все малые архитектурные формы спроектированы по прообразу усадебных интерьеров. В парке установлены входные группы, беседки и ротонды, фонтан. Вдоль единого пешеходного маршрута оборудованы павильоны-кафе.

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Средства на восстановление объекта были выделены из областного бюджета.

Обновленный городской лесопарк Лебяжье в Казани

Лесопарк Лебяжье был восстановлен благодаря усилиям ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ. В рамках проекта была проведена масштабная экореабилитация каскада озер Лебяжье. В парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье и воссоздали два утраченных ранее озера. В ходе работ дно озер углубили до 4-5 метров. Чтобы вода не уходила, на дно двух озер был уложен специальный трехслойный экран, состоящий из бентомата на основе бентонитовой глины.

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Для заполнения озер водой была построена перекачивающая станция. Под землей проложили трубу длиной 1,5 км от озера Изумрудного к Лебяжьим озерам. Было перекачано почти 1,5 млн куб. м воды.

В лесопарке реорганизованы пешеходные сети, входные зоны, установлены скамейки и детские площадки, проведено освещение.

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Большая часть лесопарка будет функционировать как городской лес, что означает минимальное воздействие на среду, сохранение существующей пешеходной сети и санация деревьев. Особо ценная территория с редкими видами растений перейдет в зону ландшафтного парка-заповедника, в которой располагаются детские образовательные площадки и зоны тихого отдыха, а эко-тропы и дополнительные мосты свяжут систему озер.

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Работы по благоустройству парка будут продолжены.

Самый маленький город России Чекалин в Тульской области

В рамках первых двух этапов проекта благоустройства г. Чекалина проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны.

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Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области

Живописный вид на Неву открывается для жителей и гостей поселка в обновлённом Невском парке.

Территория была благоустроена в 2020 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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Благоустройство Невского парка в Дубровском поселении Всеволожского района, намеченное на 2020 год, уже завершено. Для жителей поселка построены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки, открыта смотровая площадка на Неву. Также здесь обновлено уличное освещение, проведено мощение тротуарной плиткой, заасфальтирована подъездная дорога.

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Для дальнейшего развития территории подана заявка на второй этап благоустройства парка, намеченный на 2021 год.

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Всего в 2020 году во Всеволожском районе благоустраиваются 15 общественных территорий. Это парки, скверы, площадки, зеленые зоны во Всеволожске, Агалатово, Кузьмолово, Новодевяткино, Сертолово, Мурино, Рахье, Романовке, Морозовском, Заневском и Дубровском городских поселениях. Помимо Невского парка уже завершено благоустройство сквера в Новодевяткино и двух объектов в Сертолово.

Село Угловое, Крым

В селе Угловом Бахчисарайского района 3 июля открыли благоустроенную набережную, сообщили в пресс-службе крымского правительства.

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Объект «Благоустройство набережной в Угловском сельском поселении» реализован в рамках государственной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым». В рамках 1 этапа были благоустроены 3 участка: пешеходная зона отдыха, сквер с криволинейными прогулочными дорожками. Также в рамках благоустройства пешеходная зона была вымощена тротуарной плиткой, клумбами с партерным озеленением, скамейками.

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На реализацию проекта было выделено 28 млн руб. За полтора года проект прошел все стадии от проектной до воплощения. На данном этапе реконструкции набережной — это красивый сквер с зелеными насаждениями и оригинальным исполнением рекреационной зоны.

Сквер появился в хуторе Сысоевском Волгоградской области

В этом году Сысоевское сельское поселение вошло в число 110 победителей губернаторского конкурса, а также получило областной грант на 3 миллиона рублей для реализации значимого для местных жителей проекта. Так, в центральной части хутора обновили парк Победы: замостили дорожки тротуарной плиткой, сделали уличное освещение и разбили цветник, а также установили мельницу, мостик, декоративную арку, скамейки и урны, высадили кустарники и деревья. Местные жители тоже приняли участие в благоустройстве и провели субботник, сообщает пресс-служба обладминистрации.

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В этом году в Суровикинском районе были завершены девять проектов благоустройства. Областной грант выиграло также Нижнеосиновское сельское поселение. Преобразился парк имени 25-го съезда КПСС по улице Орджоникидзе в райцентре Суровикино благодаря приоритетному региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

https://m.ok.ru/tatarstan/topic/151798878220462

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=255911

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/28638/

https://www.crimea.kp.ru/online/news/3931423/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

http://krestyane34.ru/v-surovikinskom-raione-otkryli-novyi-park.html

Сообщение подготовлено совместно с Human RS