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Дорожное строительство

В Белгороде открыли две новые двухуровневые развязки

 © belnovosti.ru

Первая на пересечении улиц Студенческой-Калинина

Этот объект построен в рекордно короткие сроки. ППо обычным нормативам строить развязку полтора-два года. Она была сделана в три раза быстрее.

На первом уровне по ул. Студенческая идёт кольцевое пересечение, на втором — транзитная магистраль с правоповоротными съездами и переходно-скоростными полосами для заезда на путепровод. Длина участка составляет 0,585 км.

Дополнительно установили барьерное ограждение с балками, сделан тротуар и благоустроен ландшафт с озеленением участка. Переустроены линии наружного освещения.

Двухуровневую развязку построили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» за счёт средств федерального бюджета. Общая стоимость работ составила 378 млн рублей.

Напомним, строительство объекта началось в декабре 2019 года.

 © bel.ru

 © bel.ru

 © bel.ru

Вторая на на Сумской — Чичерина

 © bel.ru

Кольцевой перекресток Сумская-Чичерина — один из ключевых в Белгороде. Он постоянно испытывал большую нагрузку, особенно в часы пик, Разгрузили данный участок переводом потока автомобилей в два уровня.

На развязку в потратили более 700 млн. Контракт заключили с ООО «Мостдорстрой».

В ходе работ также были оборудованы автобусные остановки.

Завершить строительные работы планировали к 30 сентября 2021 года, однако строительные работы удалось выполнить с опережением срока.

Работы проводились в рамках национальной программы «Безопасные дороги»

http://kursk.co...d0e97ef75674959

Источник: https://www.belnovosti.ru/index.php/dorogi/2020/08/04/id88434

Белгородская область, дорожное строительство
  • Комментарий удален
    • Human RS Human RS
      04.08.2015:29:47

      Добавил эти фото в новость. Спасибо.

      #1204981
      • Нет аватара alex_uns
        04.08.2016:09:00

            Спасибо! В этой истории интересно, что Белгород по итогам выполнения дорожных работ в 2019 г. получил из федерального бюджета премию в размере 1 млрд руб. И эти два объекта — это бонус городу за их достойный труд. Кстати, если бы белгородцы не освоили эти бы деньги в срок, они должны были их вернуть в бюджет. Но белгородцы сделали значительно быстрее!))

        Красивая история с хорошим завершением!   

        Отредактировано: alex_uns~16:16 04.08.20
        #1204984
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