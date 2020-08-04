В Белгороде открыли две новые двухуровневые развязки

© belnovosti.ru

Первая на пересечении улиц Студенческой-Калинина

Этот объект построен в рекордно короткие сроки. ППо обычным нормативам строить развязку полтора-два года. Она была сделана в три раза быстрее.

На первом уровне по ул. Студенческая идёт кольцевое пересечение, на втором — транзитная магистраль с правоповоротными съездами и переходно-скоростными полосами для заезда на путепровод. Длина участка составляет 0,585 км.

Дополнительно установили барьерное ограждение с балками, сделан тротуар и благоустроен ландшафт с озеленением участка. Переустроены линии наружного освещения.

Двухуровневую развязку построили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» за счёт средств федерального бюджета. Общая стоимость работ составила 378 млн рублей.

Напомним, строительство объекта началось в декабре 2019 года.

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

Вторая на на Сумской — Чичерина

© bel.ru

Кольцевой перекресток Сумская-Чичерина — один из ключевых в Белгороде. Он постоянно испытывал большую нагрузку, особенно в часы пик, Разгрузили данный участок переводом потока автомобилей в два уровня.

На развязку в потратили более 700 млн. Контракт заключили с ООО «Мостдорстрой».

В ходе работ также были оборудованы автобусные остановки.

Завершить строительные работы планировали к 30 сентября 2021 года, однако строительные работы удалось выполнить с опережением срока.

Работы проводились в рамках национальной программы «Безопасные дороги»

http://kursk.co...d0e97ef75674959