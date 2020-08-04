В Белгороде открыли две новые двухуровневые развязки
Первая на пересечении улиц Студенческой-Калинина
Этот объект построен в рекордно короткие сроки. ППо обычным нормативам строить развязку полтора-два года. Она была сделана в три раза быстрее.
На первом уровне по ул. Студенческая идёт кольцевое пересечение, на втором — транзитная магистраль с правоповоротными съездами и переходно-скоростными полосами для заезда на путепровод. Длина участка составляет 0,585 км.
Дополнительно установили барьерное ограждение с балками, сделан тротуар и благоустроен ландшафт с озеленением участка. Переустроены линии наружного освещения.
Двухуровневую развязку построили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» за счёт средств федерального бюджета. Общая стоимость работ составила 378 млн рублей.
Напомним, строительство объекта началось в декабре 2019 года.
Вторая на на Сумской — Чичерина
Кольцевой перекресток Сумская-Чичерина — один из ключевых в Белгороде. Он постоянно испытывал большую нагрузку, особенно в часы пик, Разгрузили данный участок переводом потока автомобилей в два уровня.
На развязку в потратили более 700 млн. Контракт заключили с ООО «Мостдорстрой».
В ходе работ также были оборудованы автобусные остановки.
Завершить строительные работы планировали к 30 сентября 2021 года, однако строительные работы удалось выполнить с опережением срока.
Работы проводились в рамках национальной программы «Безопасные дороги»
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