«Карельский окатыш» запустил в работу конусную дробилку производства ПАО «Уралмашзавод»

Комбинат «Карельский окатыш» запустил в работу конусную дробилку среднего дробления КСД-3000/1500 под Костамукшей.

Ее производительность — 1500 т в час, что на 200 т больше, чем у ее предшественницы — КСД 1000/1200. Она увеличит производительность фабрики в среднем на 4800 т в сутки.

Инженеры-конструкторы «Уралмаша» воплотили в ней современные наработки и технологии. Оборудование оснащено интеллектуальной системой автоматизации. Теперь работнику не требуется спускаться в маслозал или звонить оператору, чтобы проконтролировать состояние работы оборудования. В режиме реального времени на сенсорном экране отображается температура, уровень и давление масла, нагрев подшипников, амплитуда амортизации, производительность.

«Уникальность КСД-3000/1500 состоит в том, что для получения более измельченного продукта в конструкции применена новая камера дробления, а также усилена система амортизации. Важно, что теперь в дробилке заложено гидравлическое регулирование разгрузочной щели. На предыдущих дробилках КСД не было такой функции, и работникам приходилось вручную переустанавливать тяжелые пики гидротолкателей для регулировки разгрузочной щели. Сейчас специалисты будут производить регулирование посредством гидромоторов, нажав несколько кнопок на пульте управления», — пояснил начальник участка дробления «Карельского окатыша» Алексей Лесонен.

Новая дробилка разработана специально под технологические требования «Карельского окатыша». В сентябре планируется монтаж аналогичного агрегата.

АО «Карельский окатыш» — ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России. Входит в ПАО «Северсталь».

Расположен в Карелии на Северо-Западе России. Основной деятельностью горно-обогатительного комбината является добыча железной руды и производство железорудных окатышей.

Горные работы ведутся с 1982 года на базе Костомукшского месторождения, которое включает железистые кварциты, кристаллические сланцы различного состава и геллефлинты.

Предприятие производит железорудные окатыши с содержанием железа 65-66,5%, являющиеся продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Основной потребитель на внутреннем рынке — Череповецкий металлургический комбинат. Продукция «Карельского окатыша» также поставляется на экспорт.