«Петрозаводскмаш» приступил к отгрузке узлов ГЦТ для АЭС «Куданкулам»

© rosatom.ru

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») приступил к отгрузке узлов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Комплект ГЦТ состоит из 16 трубных узлов.

Общий вес отгрузки составит более 347 тонн, нетто — 253,5 тонн. В течение августа вся партия будет отправлена автомобильным транспортом из Петрозаводска в морской порт Санкт-Петербурга для погрузки на судно. Начало отправки ранее изготовленных трубных узлов в августе месяце обусловлено общим переносом начала навигации водного транспорта в текущем году на более поздние сроки. Протяжённость маршрута от Петрозаводска до строительной площадки АЭС «Куданкулам» составит около 10 тыс. километров.

Главный циркуляционный трубопровод внутренним диаметром 850 мм и общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносителя при температуре до 320 градусов под высоким давлением — около 160 атмосфер."Петрозаводскмаш" изготавливает ГЦТ из трубных заготовок собственного производства: на предприятии на внутреннюю поверхность труб наносят антикоррозионное плакирующее покрытие методом электрошлаковой наплавки. Завод первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакированных труб ГЦТ для АЭС.