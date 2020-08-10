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Модернизация

На «КАМАЗе» появилась новая линия изготовления ступицы переднего колеса

 © gs-werkzeugmaschinen.de

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» приступили к отладке технологии производства ступицы переднего колеса новой конструкции для магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Оборудование было закуплено в рамках совместного проекта завода двигателей и автомобильного завода по увеличению мощностей передних осей для нового поколения автомобилей КАМАЗ. Эта автоматическая линия позволит производить ступицы для сборки с необслуживаемым подшипником изменённой конструкции для увеличения пробега свыше 1 млн км без техобслуживания.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/na_...ovleniya_stupitsy_perednego_kolesa/

КАМАЗ, КАМАЗ-54901
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