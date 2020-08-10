На «КАМАЗе» появилась новая линия изготовления ступицы переднего колеса

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На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» приступили к отладке технологии производства ступицы переднего колеса новой конструкции для магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Оборудование было закуплено в рамках совместного проекта завода двигателей и автомобильного завода по увеличению мощностей передних осей для нового поколения автомобилей КАМАЗ. Эта автоматическая линия позволит производить ступицы для сборки с необслуживаемым подшипником изменённой конструкции для увеличения пробега свыше 1 млн км без техобслуживания.