В Сколтехе запустили суперкомпьютер «Жорес»

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Новый суперкомпьютер для передовых научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта был представлен в рамках Консультативного научного совета Фонда «Сколково» в недавно открытом кампусе Сколковского института науки и технологий. Этот суперкомпьютер является разработкой ученых и инженеров Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных, который возглавляет Профессор Максим Федоров.

«Жорес» — первый в России петафлопсный энергоэффективный суперкомпьютер, специально предназначенный для решения задач машинного обучения и моделирования основанного на данных. Эта современная вычислительная система поможет ученым Сколтеха и его академическим и индустриальным партнерам сделать прорывы в целом ряде областей: цифровая медицина, интернет вещей, точное земледелие, обработка изображений, разработка новых лекарств, умные города. предсказательное техническое обслуживание, фотоника, поиск новых источников рентгеновского и гамма излучения.

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Идея создать мощный энергоэффективный суперкомпьютер с гибридной архитектурой специально предназначенный для машинного обучения, и моделирования основанного на данных появилась у нас в 2017 году, как ответ на современные вызовы в этих областях (например распознавание многомерных объектов, предсказание токсичности новых молекул и др.).

Мы надеемся что создаваемая нами современная вычислительная инфраструктура поможет развитию кооперации между Сколтехоми и целым рядом высокотехнологических компаний — резидентов Сколково.

Чем быстрее система передачи информации между различными узлами суперкомпьютера, тем он эффективнее для вычислений и обработки больших массивов данных. В нашем суперкомпьютере для передачи информации между узлами используются оптоволоконные каналы и полупроводниковые лазеры, основанные на полупроводниковых гетероструктурах, за открытие которых Жорес Иванович Алферов получил Нобелевскую премию. Поэтому мы решили назвать наш суперкомпьютер «Жорес».

В процессе решения задачи проектирования, сборки и настройки мощного энергоэффективного суперкомпьютера «Жорес», ставшего в этом году шестым по мощности в России и СНГ с производительностью 1 Пфлоп/с, также была решена задача формирования компактной высокопрофессиональной технической команды — инженеров, архитекторов и системных администраторов, без которой было бы невозможным его создание, а так же последующее развитие и эксплуатация вычислительного комплекса.

В составе суперкомпьютера сейчас 74 вычислительных узла, 26 узлов с мощными графическими ускорителями с тензорными ядрами для глубокого машинного обучения, в каждом из которых по четыре NVidia Tesla V100 c NVLink и GPUDirect RDMA, и система хранения данных с параллельной файловой системой на 0.5 Пбайт. Потребление суперкомпьютером электроэнергии не превышает 90 кВт.