Строительство развязки на трассе М5 Тольятти (974 километр трассы М5 Урал)
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Os-5RPahZw0
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