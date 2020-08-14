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Строительство развязки на трассе М5 Тольятти (974 километр трассы М5 Урал)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Os-5RPahZw0
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Os-5RPahZw0

строительство
  • Нет аватара lucky
    14.08.2003:49:07

    Нужное дело. Ездил в прошлом году по этой дороге летом в Крым. Помню пробку на этом кольце. Только такой вопрос ЕМНИП дорога дальше упирается в плотину и там тоже была пробка. Есть планы по повышению пропускной способности плотины?

    #1205864
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