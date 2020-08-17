В г. Кемерово открылся второй корпус нового детского сада

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Второй корпус детского сада «Капитошка» принял воспитанников в микрорайоне Антипова в Кемерове. По проекту детский сад строили на 130 мест, фактическая площадь здания позволила увеличить число мест до 150. На строительство детского сада в рамках нацпроекта «Демография» направлено 211,8 млн рублей, в том числе 205,4 млн рублей из федерального бюджета и 6,4 млн рублей из бюджета области.

С начала года в Кузбассе начали работу пять новых детских садов. По итогам года в регионе планируется построить 14 дошкольных учреждений в рамках нацпроекта «Демография».

В новом детском саду есть бассейн, соляная пещера, где дети смогут смотреть мультфильмы на настенном экране, кабинет робототехники, кабинет для обучения игре в шахматы, творческая изостудия «Маленькие чудеса» с углубленным изучением народного искусства и различных техник рисования, музыкально-физкультурный зал. На территории детсада установили современное оборудование для подвижных игр, уложили безопасное резиновое покрытие.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru