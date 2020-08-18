Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
Полноразмерный макет разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата «Гелиос» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва,
Сообщается, что на производстве продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также презентовали беспилотники «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БпЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.
Таким образом, московский ММЗ имени В.В.Чернышева является производственной площадкой Группы «Кронштадт» по опытному, а затем, видимо, и серийному производству БЛА ее разработки.
В числе показанного наибольший интерес представляет полноразмерный макет большого БЛА «Гелиос» большой продолжительности полета класса MALE, который должен быть оснащен турбовинтовым двигателем с толкающим воздушным винтом и иметь управление через аппаратуру спутниковой связи. Как можно судить, данный аппарат по классу является аналогом американских разведывательно-ударных БЛА General Atomics MQ-9 Reaper, и, возможно, создается на конкурентной основе с буксующим казанским проектом большого БЛА «Альтиус-У"/"Альтаир».
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photo_2020-08-18_13-19-33 © ic.pics.livejournal.com
Полноразмерный макет разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата «Гелиос» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва,
37vf0KigXQs © ic.pics.livejournal.com
Модель разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой конвертопланной схемы «Фрегат» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва,
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