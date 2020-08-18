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Фотофакты

Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»

 © sun3-10.userapi.com

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата «Гелиос» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва, 17.08.2020 © Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Сообщается, что на производстве продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также презентовали беспилотники «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БпЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.

Таким образом, московский ММЗ имени В.В.Чернышева является производственной площадкой Группы «Кронштадт» по опытному, а затем, видимо, и серийному производству БЛА ее разработки.

В числе показанного наибольший интерес представляет полноразмерный макет большого БЛА «Гелиос» большой продолжительности полета класса MALE, который должен быть оснащен турбовинтовым двигателем с толкающим воздушным винтом и иметь управление через аппаратуру спутниковой связи. Как можно судить, данный аппарат по классу является аналогом американских разведывательно-ударных БЛА General Atomics MQ-9 Reaper, и, возможно, создается на конкурентной основе с буксующим казанским проектом большого БЛА «Альтиус-У"/"Альтаир».

photo_2020-08-18_13-19-32photo_2020-08-18_13-19-32 © ic.pics.livejournal.com

photo_2020-08-18_13-19-33photo_2020-08-18_13-19-33 © ic.pics.livejournal.com

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата «Гелиос» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва, 17.08.2020 © Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

37vf0KigXQs37vf0KigXQs © ic.pics.livejournal.com

Модель разрабатываемого Группой «Кронштадт» большого беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой конвертопланной схемы «Фрегат» в цеху АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева». Москва, 17.08.2020 © Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Источник: https://bmpd.livejournal.com/4116141.html

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Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева, Москва, БПЛА
  • Нет аватара sergey k
    18.08.2021:42:34

       

    #1206271
  • Нет аватара termometrix
    18.08.2021:43:21

    Давно пора.

    #1206272
  • Нет аватара termometrix
    18.08.2021:52:51

    Российский беспилотник «Альтиус» впервые засветился вместе с боеприпасами

    https://www.mk....epripasami.html

    #1206274
  • Нет аватара termometrix
    18.08.2022:35:02

    Второй прототип создаваемого совместно Украиной и Турцией ударного беспилотника Akıncı с установленными украинскими двигателями АИ-450 начал летные испытания. Украинские силовые установки на беспилотник установили в конце августа 2019 года после подписания соглашения о создании украинско-турецкого совместного предприятия, в которое вошли «Укрспецэкспорт» и предприятие Baykar Defence. Ранее на БПЛА планировали установку турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI), однако затем проект откорректировали под украинские силовые установки. Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров. Высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете — сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа.

    Источник: http://bastion-karpenko.ru/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko

     © nevskii-bastion.ru

    Пора готовиться с нашими ополченцами…пора вооружать с нашими БПЛА.Просчет сделали давно.

    А двойная игра турков-хорошо известна,они вооружают фашисткий враг России.Наконец курды получат карт-бланш.

    Отредактировано: termometrix~22:50 18.08.20
    #1206276
    • Нет аватара termometrix
      18.08.2022:52:16

      При том что недавно мы спасли Турцию от банкрота.Много золота получили со скидкой из России.И не только золото…Такие вещи не забываем.

      Отредактировано: termometrix~22:53 18.08.20
      #1206278
      • Arthur Avhadeev Arthur Avhadeev
        18.08.2023:45:10

        вообще с точки зрения стратегии, сотрудничество украины и турции в принципе идет нам на пользу.объясню:

        турция постепенно уходит или почти ушла от западного влияния.то есть это независимый игрок.

        украина на данный момент под жестким влиянием запада.

        но сотрудничество данных стран подрывает влияние запада на украину,путем вливания инвестиций в украинскую промышленность.

        Чисто мое имхо.

        Сильная украина — залог её независимости, как в прочем и любой страны.

        Слабые страны же всегда являются чьими то марионетками.

        #1206282
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