Сборная России завоевала четыре медали на Международной химической олимпиаде

Сборная России получила одну золотую и три серебряные медали. Награду высшего достоинства завоевал Илья Чайка из Челябинской области. Серебро у Виктора Носова из Санкт-Петербурга и москвичей Василисы Кислицыной и Евгения Епифанова.

Олимпиада проходила в онлайн-формате 25 июля. Состязание состояло из одного теоретического тура. Участие в нем приняли 235 учеников из 60 стран мира. Опубликованы результаты, а также условия и решения.

Российские школьники выполняли задания в московском Центре педагогического мастерства. Вместе с командой находился наблюдатель, и во время соревнования шла прямая видеотрансляция. Задания ребята выполняли на бумажных листах, которые были отсканированы и отправлены на проверку членам международного жюри.

Международная химическая олимпиада проходит с 1968 года. Страной-организатором в этом году выступила Турция.