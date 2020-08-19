Новый окрасочный комплекс запущен на автомобильном заводе КАМАЗа

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На автомобильном заводе «КАМАЗа» сдан в эксплуатацию окрасочный комплекс для финишной доработки лакокрасочного покрытия КАМАЗов перспективного модельного ряда.

Запуск оборудования позволит увеличить пропускную способность участка подкраски цеха комплектации и сдачи автомобилей. Старые камеры окраски и сушки, имеющие рабочий проём высотой 3,7 метра и длиной 9 метров, не подходили по размерам для новейшего грузовика КАМАЗ-54901 — он не помещался в ангар финишной доработки лакокрасочного покрытия. В июле 2017 года в рамках проекта «Реинжиниринг автопроизводства» было составлено техническое задание на разработку и поставку окрасочного комплекса. После проведения тендерных процедур в 2019 году началась поставка оборудования и его монтаж.

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Благодаря хорошей освещённости порядка 1000 люкс маляры отлично видят все дефекты лакокрасочного покрытия, появившиеся во время сборки, и аккуратно их нивелируют. Система в автоматическом режиме поддерживает оптимальный для покраски уровень влажности 45% при температуре 20 °C. Повышению качества окраски способствует также особая система очистки воздуха — сухая фильтрация. Аэрозоль из окрасочных пистолетов придавливается мощной системой вентиляции через подножные решётки, затем проходит через три фильтра и только потом отправляется в атмосферу. Трёхступенчатую систему очистки имеет и приточная вентиляция.