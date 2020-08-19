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Модернизация

Новый окрасочный комплекс запущен на автомобильном заводе КАМАЗа

 © kamaz.ru

На автомобильном заводе «КАМАЗа» сдан в эксплуатацию окрасочный комплекс для финишной доработки лакокрасочного покрытия КАМАЗов перспективного модельного ряда.

Запуск оборудования позволит увеличить пропускную способность участка подкраски цеха комплектации и сдачи автомобилей. Старые камеры окраски и сушки, имеющие рабочий проём высотой 3,7 метра и длиной 9 метров, не подходили по размерам для новейшего грузовика КАМАЗ-54901 — он не помещался в ангар финишной доработки лакокрасочного покрытия. В июле 2017 года в рамках проекта «Реинжиниринг автопроизводства» было составлено техническое задание на разработку и поставку окрасочного комплекса. После проведения тендерных процедур в 2019 году началась поставка оборудования и его монтаж.

https://vsyatekhnika.ru/uploads/posts/2020-08/1597734699_novyj-okrasochnyj-kompleks-na-avtomobilnom-zavode.jpghttps://vsyatekhnika.ru/uploads/posts/2020-08/1597734699_novyj-okrasochnyj-kompleks-na-avtomobilnom-zavode.jpg © vsyatekhnika.ru

Благодаря хорошей освещённости порядка 1000 люкс маляры отлично видят все дефекты лакокрасочного покрытия, появившиеся во время сборки, и аккуратно их нивелируют. Система в автоматическом режиме поддерживает оптимальный для покраски уровень влажности 45% при температуре 20 °C. Повышению качества окраски способствует также особая система очистки воздуха — сухая фильтрация. Аэрозоль из окрасочных пистолетов придавливается мощной системой вентиляции через подножные решётки, затем проходит через три фильтра и только потом отправляется в атмосферу. Трёхступенчатую систему очистки имеет и приточная вентиляция.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/nov...yy_kompleks_na_avtomobilnom_zavode/

КАМАЗ, Татарстан, модернизация
  • Нет аватара ASAP
    19.08.2022:16:55

    Всё-таки что-то ощутимо азиатское в наморднике есть. Визуальное перетяжеление -- это на востоках любят традиционно. Изначально меринова будка была не особой красавицей, жаль, что при локализации не допилили. Хотя, конечно, с чем сравнивать. Если с классическими «татарами», то всё прям круто    

    #1206401
    • seregin-s1 seregin-s1
      19.08.2023:05:32

      Итальянский дизайн. Это правда.

      #1206403
    • user78 user78
      19.08.2023:52:17

      Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

      Попробуйте, сразитесь с нами!

      Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

      С раскосыми и жадными очами!

         

      На самом деле, ничего азиатского в облике КАМАЗ-54901 нет, он получился красивее и брутальнее чем его немецкий брат Mercedes Actros MP4. И уж точно намного красивее чем все предыдущие КАМАЗы.

      Мерседес:

       © s8.hostingkartinok.com

       © gruzovik.com

      Наш КАМАЗ-54901:

       © gruzovik.biz

       © wroom.ru

       © d1dcnte8mfzkpv.cloudfront.net

       © promvest.info

      Благодаря фарам другой формы, другой радиаторной решетке, новому бамперу и кое-каким другим усовершенствованиям, наш грузовик смотрится намного гармоничнее, солиднее и современнее немца.    

      ______________________________________________

      Будущий КАМАЗ-54907 «Континент» вообще шикарен:

       © s8.hostingkartinok.com

       © s8.hostingkartinok.com

       © cs9.pikabu.ru

       © s8.hostingkartinok.com

       © s8.hostingkartinok.com

       © s8.hostingkartinok.com

       © s8.hostingkartinok.com

       © s8.hostingkartinok.com

         

      Отредактировано: user78~23:58 19.08.20
      #1206407
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