В Грозном открыли Центр детской онкологии и гематологии
В Грозном состоялось открытие Центра детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы им Е.П. Глинки.
Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ им Е.П. Глинки рассчитан на 50 коек с комфортными условиями и возможностью долгосрочного пребывания в стенах медицинского учреждения. Клиника оснащена всем необходимым оборудованием в соответствии с международными стандартами, включая полностью оснащенные специальные боксы для трансплантации костного мозга и малую операционную.
Теперь маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями из Чеченской Республики и других регионов смогут получать в Центре высокотехнологическую и высококвалифицированную медицинскую помощь.
Помимо этого, лучшие специалисты в области педиатрии, онкологии и гематологии из НМИЦ и ЦКБ РАН провели в поликлинике РДКБ амбулаторный прием, где оказывали консультативную и медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями.
Также в рамках развития детской онкологической службы Минздравом ЧР и НМИЦ им. Н.Н. Блохина было заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве и программах обмена опытом чеченских врачей с ведущими московскими специалистами.
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21.08.2017:43:04