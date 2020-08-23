Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Концерн «Калашников» представил новую разработку — корпусное колесное шасси

 © inmytishchi.ru

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» представила специальное корпусное колесное шасси (СККШ-586).

СККШ представляет собой новый сегмент опытной продукции АО «Мытищинский машиностроительный завод», входящего в ГК «Калашников». Применённые конструкторские решения при разработке образца являются уникальными для предприятия и перспективными для дальнейшего использования потенциальными заказчиками.

Облегченный алюминиевый корпус шасси, обеспечивающий пуле-взрывозащищенность без дополнительных навесных элементов, позволяет более эффективно использовать полезный объем и снизить конечную массу изделия. Обладая высокой проходимостью СККШ-586 способно вплавь преодолевать водные преграды за счёт использования двух водомётных движителей.

На шасси установлена гидромеханическая АКПП, бортовая информационно-управляющая система, основной и резервный источник питания, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Наряду с размещением на базе шасси аппаратуры и оборудования боевой части ЗРК «Тор-М2К», проводятся проработки использования СККШ в качестве несущей колесной базы для работы в составе ЗРК «Бук», ЗРПК «Панцирь», а также реактивных систем залпового огня.
Источник: https://kalashnikov.media/video/tec...tsialnoe-korpusnoe-kolesnoe-shassi-

Калашников, ММЗ, СККШ-586
  • Нет аватара post0
    23.08.2021:36:08

    Выглядит очень круто! Это как про самолеты говорят — Если красивый, значит точно будет летать!

    #1206756
  • Нет аватара knyz_sedmmi
    24.08.2000:14:54

    А кто знает, гидромеханическая АКПП своя или Белорусская? На данный момент вопрос актуальный.

    #1206771
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,