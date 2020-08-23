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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» представила специальное корпусное колесное шасси (СККШ-586).

СККШ представляет собой новый сегмент опытной продукции АО «Мытищинский машиностроительный завод», входящего в ГК «Калашников». Применённые конструкторские решения при разработке образца являются уникальными для предприятия и перспективными для дальнейшего использования потенциальными заказчиками.

Облегченный алюминиевый корпус шасси, обеспечивающий пуле-взрывозащищенность без дополнительных навесных элементов, позволяет более эффективно использовать полезный объем и снизить конечную массу изделия. Обладая высокой проходимостью СККШ-586 способно вплавь преодолевать водные преграды за счёт использования двух водомётных движителей.

На шасси установлена гидромеханическая АКПП, бортовая информационно-управляющая система, основной и резервный источник питания, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Наряду с размещением на базе шасси аппаратуры и оборудования боевой части ЗРК «Тор-М2К», проводятся проработки использования СККШ в качестве несущей колесной базы для работы в составе ЗРК «Бук», ЗРПК «Панцирь», а также реактивных систем залпового огня.