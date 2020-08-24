Российские школьники завоевали 8 золотых медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Всего российские школьники завоевали на Менделеевской олимпиаде 8 золотых медалей. Также золота удостоены участники из Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси.

11-классник из Челябинской области Илья Чайка завоевал абсолютное первое место на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщил председатель оргкомитета ММО-54, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков. Также Илья Чайка удостоен Премии имени Валерия Лунина, учрежденной Благотворительным фондом Андрея Мельниченко в память об основателе Менделеевской олимпиады. Размер премии составил 5000 долларов. Имя победителя во время церемонии награждения огласила вдова академика Наталья Кузнецова.

«Несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией и связанные с ней ограничения, в олимпиаде участвовали 130 человек из 27 стран, -- рассказал Степан Калмыков. — Это победители национальных олимпиад, лучшие школьники-химики своих стран. Они разыграли 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей».

«В этом году страны смогли выдвинуть очень сильные команды, -- поделился впечатлениями председатель жюри и методической комиссии, профессор химического факультета МГУ Валентин Ненайденко. — абсолютный победитель показал уникальный результат, набрав более 90% баллов. Стоит также отметить, что по признанию экспертов ЮНЕСКО уровень задач на Менделеевской олимпиаде выше, чем на Международной олимпиаде по химии. Однако дети в большинстве своем успешно справились с заданиями. Многие ребята отметили, что международное жюри подготовило для них занимательные и увлекательные задачи в различных областях химии».

© chem.msu.ru

Организаторами Олимпиады традиционно выступили Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Группа «Еврохим». «Школьники готовились к полномасштабному соревнованию, которое благодаря нашим совместным усилиям впервые должно было пройти за пределами бывшего Советского Союза — в Венгрии. — рассказал исполнительный директор фонда Александр Чередник. -- Однако из-за коронавируса собраться в Будапеште оказалось невозможно, поэтому испытание пришлось провести в онлайн-формате и ограничить двумя теоретическими турами». Тем не менее, задания практического тура вернутся в программу будущих олимпиад, заверили в оргкомитете. С ними придется разбираться участникам следующей, 55-й ММО. Как сообщил во время церемонии награждения Президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского Университета Габор Магьярфалви, следующую олимпиаду планируется провести в Будапеште.

В Олимпиаде приняли участие команды из Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана и Македонии, Армении и Израиля, Беларуси и Венгрии, Грузии и Латвии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркменистана, Болгарии и Турции, Литвы и Сирии, Монголии и Узбекистана, Украины и Китая, России.