Ростех начал серийное производство обновленного Ми-35П

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал серийное производство боевых вертолетов Ми-35П в обновленном облике на предприятии «Роствертол». Первый образец вертолета завершил программу типовых летных испытаний, подтвердив заявленные летно-технические характеристики и правильность внедренных конструктивных изменений.

В ходе испытаний, которые проходили на базе предприятия «Роствертол» и Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, Ми-35П выполнил ряд полетов с применением нового вооружения и бортового оборудования. По итогам испытаний в комплект конструкторской документации вертолета были внесены изменения, подтверждающие возможность серийного производства в новом облике.

«Ми-35П создан в кооперации предприятий Ростеха и сочетает в себе лучшие качества легендарного семейства Ми-24, закаленного в воздушных боях по всему миру, и новейшие российские разработки в области бортового радиоэлектронного оборудования. В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован — на сегодняшний день началось серийное производство Ми-35П по первому заключенному контракту с иностранным заказчиком», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Вертолет также оснащен современными очками ночного видения поколения «3+" и комплектом внешнего и внутреннего светотехнического оборудования, адаптированного под применение данных очков. Кроме того, на вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.

Ми-35П вооружен подвижной двухствольной пушкой калибра 23 мм, неуправляемыми ракетами типа С-8, также возможна установка подвесных контейнеров с пушками калибра 23 мм, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет «Атака» с двухканальной системой управления, или ракет «Вихрь-1» и «Вихрь-1М».

Летные характеристики Ми-35П в сочетании с комплексом пилотажно-навигационного оборудования позволяют вертолету совершать полеты в любое время суток в простых и ограниченно сложных метеоусловиях как по правилам визуального полета, так и по правилам полета по приборам в различных физико-географических условиях, в том числе и над безориентирной местностью. При этом вертолет сохраняет круглосуточную возможность применения управляемого и неуправляемого вооружения. Конструкция Ми-35П обеспечивает вертолету высокую боевую живучесть, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.