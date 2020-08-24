«Росэлектроника» представила первый российский мобильный биобокс для пациентов с опасными инфекциями

© rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на представил форуме «Армия-2020» первый российский изоляционный бокс для экстренного размещения и лечения пациентов, зараженных опасными инфекциями. Изделие состоит из обеззараживающего модуля, переходной камеры и изоляционной палаты с 1-2 кроватями.

Изоляционная кабина оснащена фильтровентеляционной установкой на базе HEPA-фильтра российского производства класса Н14 с эффективностью очистки 99,995%. Установка обеспечивает поддержание в изоляционном боксе пониженного давления за счет регулируемой откачки воздуха, что предотвращает выход зараженного воздуха наружу. Фильтр изготовлен из неогранического материала — микротонкого стекловолокна. Это обеспечивает возможность его многократной дезинфекции аэрозольным способом без снижения эффективности фильтрации.

© rostec.ru

Стены бокса изготовлены из высокопрочного прозрачного материала с герметичными соединениями для постоянного наблюдения за состоянием пациентов. В палате предусмотрены отверстия для подключения различного медицинского оборудования. Конструкция изделия позволяет увеличивать количество размещенных пациентов путем присоединения дополнительных изоляционных кабин к одному обеззараживающему модулю.

«На сегодняшний день всего несколько стран мира производят подобные боксы для размещения инфицированных пациентов. Оборудование может использоваться для увеличения коечного фонда в период пиковых нагрузок на территории больниц, а также устанавливаться вне медицинских учреждений. Время монтажа бокса составляет не более 15 минут, что позволяет оперативно изолировать больного для недопущения дальнейшего распространения инфекции», − отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.