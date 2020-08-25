В Балаково Саратовской области открыты два детских сада на 280 мест
В Балаково Саратовской области начали работу два новых детских сада, построенных в рамках приоритетного нацпроекта «Демография».
На детские сады № 22 на 160 мест и № 13 на 120 мест было потрачено 230 млн рублей. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография».
В детских садах созданы все необходимые условия для оказания образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
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26.08.2017:30:19