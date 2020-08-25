Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Балаково Саратовской области открыты два детских сада на 280 мест

 © balvesti.ru

В Балаково Саратовской области начали работу два новых детских сада, построенных в рамках приоритетного нацпроекта «Демография».

На детские сады № 22 на 160 мест и № 13 на 120 мест было потрачено 230 млн рублей. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография».

В детских садах созданы все необходимые условия для оказания образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

 © balvesti.ru

 © balvesti.ru

 © balvesti.ru

 © balvesti.ru

 © balvesti.ru
Источник: https://balvesti.ru/2020/08/24/sraz...proekta-demografiya-nachali-rabotu/

Саратовская область, новый детсад
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,