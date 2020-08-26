«НОВАТЭК» запустил малотоннажный СПГ-завод в Магнитогорске

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В Магнитогорске запущен первый в Челябинской области малотоннажный СПГ-завод. Завод «НОВАТЭК-Челябинск» на 95% оснащен оборудованием отечественного производства. Основное оборудование поставило ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» (г. Москва), одно из ведущих предприятий РФ в области криогенных технологий.

Производство мощностью 40 тысяч тонн в год предназначено для подготовки и сжижения природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. Проектная мощность предприятия — 5000 кг/ч.

Программа развития рынка газомоторного топлива предусматривает использование метана в качестве моторного топлива. 27 регионов до 2024 года участвуют в создании необходимой инфраструктуры — создаются новые криозаправки, где будет использоваться СПГ-топливо.

«Развитие рынка газомоторного топлива является перспективным направлением для «НОВАТЭКа» как в России, так и за рубежом, — отметил Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. — Перевод транспорта на СПГ позволяет снизить затраты перевозчиков на топливо и значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что имеет важное значение для защиты окружающей среды».

© www.novatek.ru

© www.novatek.ru

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