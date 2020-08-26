Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре

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В подмосковной Истре запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу станции Дедовск. Двухлетняя стройка окончена — это решит проблему с пробками на старом переезде. Его уберут, а созданная дорога станет пропускать по 14 тысяч машин в сутки.

Двухполосный путепровод вошел в состав развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной и Ногина. Его построили над путями Рижского направления.

Дорога обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб.

В проект вложили 1,4 млрд рублей. Благодаря новой дороге, жители смогут добираться из центра Дедовска до Волоколамского шоссе за пять минут.

Протяженность дороги — 2,2 километра. Из них 130 метров — это длина путепровода, а ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения будет равна 70 километрам в час.

А перед открытием путепровода он прошёл финальную проверку на прочность. По нему проехало пять грузовиков весом порядка 150 тонн.

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Новый участок в Истре сделали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».