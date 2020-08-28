Новые спортивные объекты открыты в Оренбургской области

В г. Медногорск построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В г. Гай завершено строительство ледовой арены. Спортивные объекты построены на средства УГМК.

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Новый спортивный комплекс «Сокол» стоимостью 150 млн рублей органично вписан в имеющуюся структуру стадиона «Труд» — главной спортивной арены города. В нем разместился универсальный зал для игровых видов спорта размером 45 на 27 метров, тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные и административные помещения. В основном зале предусмотрены раздвижные нестационарные трибуны для зрителей на 150 мест. Многофункциональный спортивный комплекс включает возможность попеременных занятий и проведение в универсальном зале соревнований по различным видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу и гандболу. Одновременно в ФОКе могут заниматься спортом 70 человек.

Новый ледовый дворец открылся на востоке Оренбургской области в г. Гай. Спортивный объект оснащен всем необходимым инвентарем, здесь же будет работать прокат спортивного снаряжения.

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© ugmk.com

© ugmk.com

Стройка началась в прошлом году. Вложения УГМК в строительство нового спортивного объекта составили порядка 490 млн рублей.

За короткий срок у гайчан появились сразу два спортивных объекта: дворец и ФОК «Горняк», с которым он соединен теплым переходом. Общая площадь спорткомплекса — больше 8 тысяч квадратных метров. Ледовая арена тоже впечатляет масштабом: почти 2,5 тысячи квадратных метров размером 60×28 метров. Вокруг нее могут свободно разместиться 150 болельщиков и зрителей. Несомненно, что подобное сооружение превратится в центр спортивной жизни города.

Арена станет центром притяжения всех, кто дружит с коньками, к массовому катанию добавятся секции, а хоккейная команда «Горняк» сможет проводить тренировки в современных условиях.

http://orenburg...um-arena-v-gae/

https://ggok.ru...ledovaya-arena/