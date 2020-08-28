«РЭП Холдинг» завершил этап работ по импортозамещению металлургических заготовок дисков для турбин

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Петербургской машиностроительной компанией АО «РЭП холдинг"в рамках проекта по локализации газотурбинной установки MS5002E завершен этап работ по импортозамещению металлургических заготовок дисков турбины высокого давления (ТВД) и турбины низкого давления (ТНД) по требованиям оригинальных иностранных стандартов. Заготовки требуемого химического состава и массогабаритных характеристик по стандартам зарубежных производителей на территории России изготовлены впервые.

Освоено производство дисков ТВД из сплава на никелевой основе Inconel 718, получаемого путем тройного переплава (ВИП/VIM, ЭШП/ESR, ВДП/VAR). Заготовки получены путем горячего деформирования с использованием горячештамповочного пресса (ГШТ) с усилием 12000ТС.

Подтверждение свойств и качества заготовок выполнялось совместно с ФГУП «Всероссийский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ») и ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения» (ФГУП «ЦИАМ»). Кооперация специалистов конструкторско-технологического блока «РЭП Холдинга», «Ступинской металлургической компании», научных работников ВИАМ и ЦИАМ позволила успешно справиться с поставленной задачей.

Также полностью изготовлены заготовки дисков турбины низкого давления из мартенситной нержавеющей стали по стандартам ASTM. Выплавка данного сплава происходила фактически подбором химического состава материала специалистами челябинского предприятия ООО «БВК». Отков, термообработка, анализ и корректировки процессов происходили под контролем инженеров «РЭП Холдинга».

На данном этапе освоены диски, концы валов, вал ТНД, внутренние кольца и корпуса турбины низкого давления. По результатам заключения научно-технического совета, согласовано применение аналогов низколегированных сталей со строгим соблюдением требований технической документации лицензиара. Специалистами межзаводской лаборатории Невского завода подтверждены результаты механических свойств и качества исполнения штампованных заготовок для всех ступеней лопаток осевого компрессора турбины ГТУ-32.

Штамповки и кованая заготовка изготовлены из дисперсионно-твердеющей нержавеющей стали, не имеющей аналогов в российском классификаторе. Специалисты Невского завода совместно с металлургами предприятий ПАО «Калужский двигатель», ООО «АРТОМ» и ПАО «Русполимет» выполнили адаптацию и полное импортозамещение данных заготовок. Все операции выполнялись в соответствии со стандартами ASTM и SAE Int., что является для данных марок материалов первым опытом российских металлургов.

Импортозамещение металлургических заготовок по фасонному литью в рамках программы по локализации турбины MS5002E мощностью 32 МВт, входящей в состав газоперекачивающего агрегата «Ладога», выполнено в полном объеме.

«Проект по изготовлению первых отечественных заготовок потребовал специальных компетенций и опыта большого круга специалистов — как сотрудников «РЭП Холдинга», так и других профильных российских заводов и институтов, которые в процессе реализации проекта показали высокий уровень профессионализма на этапе освоения материалов, подбора и оценки технологических решений, — подчеркнул директор по развитию производства АО «РЭПХ» Алексей Горин. — Изготовление первых образцов потребовало погружения в фундаментальную науку и систематического подхода с промежуточным контролем каждого этапа освоения. Все этапы контролировались инженерами конструкторско-технического блока РЭП Холдинга и, в значительной степени, благодаря огромному опыту металлургов Невского завода были получены годные заготовки при проведении опытных работ».

«Во второй половине 2020 года будет подтверждена возможность серийного изготовления отливки корпуса компрессора, что является завершающим звеном для полной локализации фасонного литья корпусных частей турбины MS5002E. Кроме того в четвертом квартале будут поставлены заготовки «шрауд» из материала Hastelloy X, что также будет являться завершающим этапом импортозамещения металлургических полуфабрикатов, используемых при производстве газотурбинного двигателя», — отметил руководитель проекта «РЭП Холдинга» по локализации металлургических заготовок Алексей Киселев.

© reph.ru

© reph.ru

© reph.ru

© reph.ru