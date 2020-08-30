Строительство нового моста через р. Москву на трассе М-5 «Урал»

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В Московской области продолжается реконструкция трассы М-5 «Урал». Новый участок дороги с 28-го по 37-й км должен разгрузить трассу М-5 в границах поселков Октябрьский и Островцы, обеспечить скоростной проезд в направлении Москвы, Люберец, Раменского и Жуковского, а также повысить уровень безопасности движения. В рамках возведения обхода Октябрьского построят восемь искусственных сооружений, в том числе мост через Москву-реку.

Общая протяженность строящейся автомобильной дороги в обход поселка составит 11 км 125 метров. Здесь построят три транспортные развязки в районе деревни Чулково, шесть путепроводов и два новых моста через Москву-реку. В результате появится дорога с четырьмя полосами движения в каждом направлении, относящаяся к 1Б категории. Трасса пройдет около населенных пунктов Мирный, Октябрьский, Островцы (с левой стороны) и около поселка Михнево — с правой стороны.

Старый мост, построенный в 1955 году двухполосный мост через Москву-реку на 35-м километре существующей трассы М-5 является одним из наиболее узких мест, провоцирующих многокилометровые пробки. Все работы ПАО «Мостотрест» планирует закончить в декабре 2023 года.

Заказчик строительства — Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог „Центральная Россия“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль»). Стоимость контракта составляет почи 3,1 миллиард рублей.

Работы на новом четырёхполостном мостовом переходе у с. Заозерье Раменского района Московской области были начаты компанией «Мостотрест» весной прошлого года. Летом начался монтаж первых опор на подходе к мосту.

Что же сделано за год? Первая серия снимков произведена в ноябре 2019 года, вторая — в конце августа 2020 года.

Подходы со стороны Октябрьского. 2019

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Подходы. 2020

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Берег левый. 2019

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Берег левый. 2020

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Берег правый. 2019

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Берего правый. 2020

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Общий вид. 2019

© Фото из открытых источников

Общий вид. 2020

© Фото из открытых источников

На общем плане 2020 года видно, что за первым мостовым переходом началось сооружение площадки для второго нового моста. После окончания работ потоки будут разделены. По одному мосту пойдёт транспорт в сторону Москвы, по второму — в сторону Рязани. Старый мост будет разобран.

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Схема обхода пос. Октябрьский

Весной 2020 года начались работы и на западном фланге обхода, со стороны Москвы (на схеме слева). Ведутся земляные работы, переукладка инженерных коммуникаций, забивка опор под путепровод, который в будущем соединит существующую дорогу М-5 «Урал» с обходом Октябрьского. Интенсивность работ быстро нарастает.