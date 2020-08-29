В Казани открыли новый участок Большого кольца

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29 августа в Казани состоялось открытие первого участка завершающего этапа Большого Казанского кольца (БКК): участок от улицы Мидхата Булатова до Борисковской.

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данному отрезку присвоено название «Магистраль 100-летия ТАССР».

Сюда входит четырехполосная дорога первого класса с двумя полосами движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метров. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров.

Также в субботу состоялся запуск трамвая по кольцевому маршруту протяженностью 34 км.

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Ринат Мухьянов, генеральный директор ООО «Мосты РТ», генподрядчик: «На начальном этапе было много переустройств коммуникаций, это водопровод, канализация, газоснабжение, электричество. Учитывая, что вблизи находится озеро Кабан, грунты были не очень хорошие, пришлось забить около тысячи свай глубиной около тысячи метров, к счастью, мы к сроку успели».

Объект был построен с опережением нормативного срока — за 12 месяцев вместо 17. Подрядчик — ОАО «Мосты Республики Татарстан» организовал круглосуточную работу с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники с большой производительностью и эффективностью. Данный участок БКК — этап в создании необходимой городу дорожной «перемычки» протяженностью более двух километров, которая соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города к западу от озер по кратчайшему пути. Это значительно улучшит общую транспортную ситуацию в городе и станет еще одним шагом к замыканию Большого казанского кольца.

Стоимость работ составила 2,3 млрд рублей.