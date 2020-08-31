В поселке Абан Красноярского края открыли стадион

© krskstate.ru

29 августа в поселке Абан прошло открытие нового стадиона, которому присвоено имя уроженца Абанского района олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алексея Шумакова.

Новый стадион расположился в лесу по адресу ул. Сосновая, 1. Общая площадь — около 30 тыс. кв. метров. На строительство стадиона из краевого бюджета было выделено около 70 млн рублей.

Кроме футбольного поля, здесь есть волейбольная и баскетбольная площадки, сектора для прыжков в длину и высоту, сектор для метания ядра (дисков), беговые дорожки, трибуны на 98 мест. В одноэтажном административном здании разместились раздевалки, уборные, душевые, тренерская, кабинет врача и бытовые помещения.

Вокруг стадиона построена лыжероллерная трасса с асфальтовым покрытием. В будущем рядом также планируют оборудовать площадку для выполнения нормативов ГТО и городошную площадку.

Главным гостем церемонии стал Алексей Шумаков, который первым забил символический гол в футбольные ворота нового стадиона и поблагодарил всех причастных к строительству современного спортивного объекта на его малой родине. Олимпийский чемпион родился в поселке Почет Абанского района.

© gnkk.ru

Планируется, что стадион будет загружен на сто процентов: здесь будут проводить спортивные праздники, эстафеты, марафоны, велокроссы, матчи по футболу, волейболу, баскетболу, занятия по скандинавской ходьбе для старшего поколения и т. д.

В утренние и дневные часы на спортивных площадках будут проходить уроки физкультуры для учащихся трех общеобразовательных школ поселка, а также тренировки воспитанников спортивной школы «Лидер». Вечером, с 18.00 до 21.00, на стадион приглашают взрослое население Абана.

Новый стадион позволит увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в Абанском районе, и Красноярский край станет еще ближе к выполнению задачи, поставленной федеральным проектом «Спорт — норма жизни». Напомним, что к 2024 году планируется вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом до 55% жителей страны.

© krskstate.ru

© krskstate.ru

http://www.krsk...ws/0/news/97306

Фото Оксаны Прокофьевой и Анны Алексеевой