В Набережных Челнах открыты новые спортивные объекты
В Набережных Челнах открыли крытый футбольный манеж «Победа» и ледовый дворец «КАМАЗ».
В тренировочном комплексе — четыре просторных раздевалки. Каждая из них рассчитана на 25 человек, в каждой — по пять душевых кабин.
По центру стадиона установлен большой ударопрочный экран размером 6 на 3 метр
Есть оборудованный тренажерный зал.
Предусмотрен медицинский блок. Санузел приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Манеж «Победа» станет площадкой для проведения соревнований по футболу городского и республиканского уровней.
http://nabchelny.ru/news/41436
https://vk.com/...1561549_6936524
Ледовый Дворец спортивный объект построен в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ледовая арена получила название «КАМАЗ», как дань уважения труженикам многотысячного коллектива «КАМАЗа», которые работали и трудились в разное время на автогиганте. Здесь будут заниматься хоккеем и фигурным катанием воспитанники спортивной школы «Челны», а также после ввода в эксплуатацию ледовой арены планируется организовать свободное катание для всех желающих. Посещать каток смогут и люди с ограниченными возможностями.
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01.09.2017:03:25