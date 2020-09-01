В Набережных Челнах открыты новые спортивные объекты

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В Набережных Челнах открыли крытый футбольный манеж «Победа» и ледовый дворец «КАМАЗ».

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В тренировочном комплексе — четыре просторных раздевалки. Каждая из них рассчитана на 25 человек, в каждой — по пять душевых кабин.

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По центру стадиона установлен большой ударопрочный экран размером 6 на 3 метр

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Есть оборудованный тренажерный зал.

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Предусмотрен медицинский блок. Санузел приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Манеж «Победа» станет площадкой для проведения соревнований по футболу городского и республиканского уровней.

http://nabchelny.ru/news/41436

https://vk.com/...1561549_6936524

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Ледовый Дворец спортивный объект построен в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ледовая арена получила название «КАМАЗ», как дань уважения труженикам многотысячного коллектива «КАМАЗа», которые работали и трудились в разное время на автогиганте. Здесь будут заниматься хоккеем и фигурным катанием воспитанники спортивной школы «Челны», а также после ввода в эксплуатацию ледовой арены планируется организовать свободное катание для всех желающих. Посещать каток смогут и люди с ограниченными возможностями.

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http://nabchelny.ru/news/41436