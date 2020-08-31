В Чувашии открыли школу и детский сад
Открытие новой школы состоялось в мкрн. «Новый город» г. Чебоксары. Строительство было начато в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». В этом учебном году одна из самых больших школ Приволжского федерального округа примет 1600 учеников из микрорайона «Новый город», большинству из которых ранее приходилось ездить на учебу в другие учебные заведения города. Ввод школы позволит ликвидировать вторую смену в МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 53», МБОУ «НОШ № 2».
В этот же день в Чебоксарах началось строительство самой большой школы города, рассчитанной на 1650 учеников. Учебное заведение должно открыться в мкрн. «Садовый» в 2022 году.
Новвый детский сад «Телей», что в переводе с чувашского означает «Счастье», открыт в мкрн. Никольский г. Новочебоксарск (IX микрорайон Западного жилого района). Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.
Строительство детского сада осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Демография». За счет бюджетов всех уровней на строительство данного детского сада было выделено более 126 млн рублей.
В детском саду есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, кабинет логопеда, медицинский блок, кабинет психолога, LEGO-студия, современный пищеблок с необходимым набором помещений. На территории также предусмотрены прогулочные участки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами.
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