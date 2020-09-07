«Резонит»: полный цикл производства электроники в России

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В России давно сложилось мнение, что в нашей стране собственного производства электроники нет, а вся электроника делается в Китае. На самом деле это не так, и для того чтобы это показать, я приехал в небольшую подмосковную деревеньку Зубово, где расположился завод одного из крупнейших российских контрактных производителей электроники «Резонит».

Компания была образована в 1997 году. Сначала, как это часто бывает, она занималась импортом, но было принято решение о размещении производства на территории России. Тогда в Зеленограде в 2004 году было создано первое небольшое производство компании, на котором освоили простые одно и двухсторонние платы. Это производство и сейчас работает. Но со временем возникла потребность в создании более сложного и технологичного производства, на котором можно было бы делать многослойные и гибкие печатные платы по самым современным технологиям.

В качестве площадки для нового завода была выбрана бывшая ткацкая фабрика в Зубово. Фабрика, ведущая свою историю с середины 19-го века, пережившая крупный пожар, который оставил от неё только стены и войну, во время которой она была разрушена немцами, 90-е годы пережить не смогла. Но мощный фундамент, на котором когда-то работали тяжелые ткацкие станки, высокие потолки цехов фабрики, крепкие перекрытия, отлично подходили под размещение здесь оборудования для производства электроники. И благодаря Резониту фабрика получила новую жизнь в новом качестве.

Во время реконструкции постарались максимально сохранить исторические помещения, элементы интерьера старинных цехов, и это создает на заводе особую теплую атмосферу. Рядом с современным оборудованием соседствуют кованые ажурные лестницы, которым уже более 100 лет. Удивительное сочетание старины и хайтэка!

Старинная лестница © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

«Резонит» — производство полного цикла, от изготовления печатной платы, до монтажа микроэлектронных компонент. Завод рассчитан на мелкие и средние партии. К сожалению, пока крупные партии выгоднее делать в Китае. Но стоит понимать — в большинстве случаев крупные партии не нужны. Многие устройства не выпускаются миллионными тиражами: например, медицинское оборудование, различная автомобильная электроника, навигационные устройства, охранные системы, умные счетчики и т. д. Такие изделия выпускаются партиями в тысячи или десятки тысяч штук. И вот здесь Резонит может успешно конкурировать с Поднебесной, предлагая не только сопоставимую цену, но и, главное, отличные сроки исполнения. Например, обычный срок на стандартную печатную плату в Китае 3-4 недели. «Резонит» делает за 2 дня. Поэтому сегодня мелкие и средние серии уже выгоднее заказывать в России.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Это достигается высочайшим уровнем автоматизации производства. Без лишней скромности здесь говорят, что компания в пятерке лидеров в мире по уровню автоматизации. Это позволяет перерабатывать огромное количество заказов. Для сравнения, Резонит выполняет более чем в 2 раза больше заказов, чем крупнейшее европейское производство подобного плана.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

При этом, если раньше самые сложные заказы все же приходилось делать в Китае, то теперь на площадке «Зубово» доступно производство плат любой сложности.

Завод постоянно модернизируется, покупается новое оборудование, делающее производство гибче и эффективнее. Сейчас мощности только этой площадки около 4 млн. дм2 печатных плат в год. Сегодня Резонит крупнейший производитель печатных плат в стране. Причем компания полностью частная, не связанная с ВПК, производящая продукцию для коммерческого рынка, а значит не имеющая какой-то государственной финансовой подпитки, госзаказа, работающая полностью в конкурентных условиях. Но именно это и вынуждает делать свою работу максимально эффективно, ведь иначе конкурировать с зарубежными или другими российскими производителями не выйдет.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Фабрика находится в тихом, зеленом месте Подмосковья, а в производстве печатных плат используется огромное количество различной химии и до 120 кубов воды в день. Поэтому здесь очень гордятся тем, что вся используемая вода, очищается и направляется снова в оборот. Сбросы нулевые. Например, даже в Европе таких производств всего несколько, и все они достаточно мелкие. Резонит — одно из немногих крупных производств, использующее замкнутый оборот воды. Это очень сложная многоуровневая система очистки, в создание которой было вложено около 3 млн евро.

Кстати, Резонит не только вдохнул вторую жизнь в полуразрушенную текстильную фабрику, компания много вкладывает в сам поселок Зубово, в его инфраструктуру, являясь сегодня, по сути, градообразующим предприятием. Если изначально на заводе работали лишь приезжие, то со временем становилось все больше местных, которых в компании обучали с нуля.

Готовая плата, теперь её отправят на участок монтажа компонентов © Роман Ковригин/Сделано у нас

Благодаря высокой эффективности, а также политике импортозамещения, проводимой в стране, производственных мощностей в Зубово уже не хватает. Поэтому Резонит строит новую фабрику недалеко от Зеленограда. Она будет в 2 раза крупнее Зубовской. Это позволит значительно увеличить производственные мощности компании и еще больше снизить себестоимость продукции.

Конечно почти все оборудование импортное, но есть и наше. Например эта печь "Диал", их делают в Пскове © Роман Ковригин/Сделано у нас

Как я уже говорил, Резонит, как, впрочем, и другие производители электроники в России, специализируются, прежде всего, на мелких и средних заказах. Но как быть с крупными? Возможно ли в России производство электронных устройств крупными сериями, скажем миллионами штук? К сожалению, пока нет. Потому что для этого мало воли одного производителя, такого как Резонит, для этого в стране нужна целая экосистема производства электроники, когда рядом находятся не только заводы печатных плат, но и производители компонентов, текстолита, химии, оборудования.

Установка поверхностного монтажа © Роман Ковригин/Сделано у нас

Если все это приходится везти из-за границы, если при поломке оборудования, его сервис находится за рубежом, и гарантийного ремонта надо ждать неделями, если вместо того, чтобы пойти просто в магазин, и купить нужную запчасть, как в Китае, вам нужно её выписывать за тысячи километров, вы не сможете никак добиться конкурентной себестоимости печатной платы. Китай сейчас выигрывает не за счет дешевой рабочей силы, это как раз вопрос некритичный, ввиду высокой автоматизации. Он выигрывает за счет логистики, сервиса, доступности оборудования и компонентов. За счет того, что там создана самая настоящая экосистема производства электроники.

Готовая продукция с установленными компонентами © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но все это не создаётся по команде сверху. Это невозможно построить искусственно, экосистема должна вырасти сама, постепенно. И как раз такие предприятия, как Резонит — первое звено в этом процессе, они создают тот самый рынок, который сначала заполняется импортом, но потом постепенно появляются и внутренние производители. Всего-то лет 10-15 назад у нас и этого не было, даже простейшие устройства делались в Китае. Уже то, что пока не во всех, но во многих нишах мы можем конкурировать, дорогого стоит.

И Москва не сразу строилась.