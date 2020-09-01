Российские школьники завоевали 6 медалей на Европейской географической олимпиаде
Школьники из России завоевали шесть серебряных медалей на Европейской олимпиаде по географии EGEO-2020. Олимпиада проходила 29-30 августа 2020 года в дистанционном формате. Организатором соревнований выступила Сербия.
В EGEO-2020 приняли участие школьники из 15 стран. Ребята состязались в двух возрастных категориях: 12-15 лет и 16-19 лет. Каждая страна была представлена тремя участниками в каждой из возрастных категорий.
Итоговые результаты EGEO-2020:
Старшая возрастная категория:• Агапова Елена (Санкт-Петербург) — серебро
• Астахов Константин (Москва) — серебро
• Фомин Дмитрий (Московская область) — серебро
Младшая возрастная категория:• Жуков Павел (Липецкая область) — бронза
• Некрашевич Ян (Костромская область) — серебро
• Охлопков Андрей (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) — серебро
Руководителем сборной России стали сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: в старшей возрастной категории — Анна Ромашина, в младшей — Никита Мозгунов.
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01.09.2020:43:18