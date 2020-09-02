Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 13

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1. 1 сентября 2020 года в г. Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ) открыта средняя школа № 4 на 300 учеников.

Здание было построено в рамках нацпроекта «Образование».

В школе созданы все условия для комфортного обучения детей и развития их навыков. Образовательная система построена на трех тематических линиях — инженерной, педагогической и духовно-нравственной. Кроме того, школа предлагает изучение сразу четырех иностранных языков, в том числе китайского.

Актовый зал, рассчитанный на 300 мест, позволит открыть в школе театральную студию и лигу КВН. В здании имеются кабинеты технологии, большой спортзал, студии для изобразительного искусства и хореографии, для уроков ритмики, музыки и пения, а также зона для размещения детского технопарка. Кроме того, у школы есть площадка для занятий баскетболом и волейболом, полоса препятствий, площадки для гимнастики и беговая дорожка.

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2. В г. Кемерово (Кемеровская область) открыт новый корпус школы № 85.

В Кузбассе 4 отремонтированные и одна новая школа впервые приняли учеников © cdn.10kanal.ru

Новый корпус рассчитан на 1050 человек, в нем 63 учебных кабинета, два спортивных зала, залы хореографии, ритмики, ЛФК, актовый зал на 399 мест, столовая с обеденным залом на 408 мест.

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3. В с. Кузомень (Мурманская область) открылась новая школа.

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Много лет жители села Кузомень мечтали о новой школе, и этот долгожданный день настал. В короткое время была проделана огромная работа. Школа строилась в необычных условиях: отдалённость, отсутствие дорожного сообщения.

Новая школа обеспечена всем необходимым для развития личности ребенка. Ребят ждут уютные, светлые кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

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4. В п. Толмачево (Ленинградская область) открыт новый корпус школы.

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В корпусе разместились спортивный и актовый залы, столовая и классы.

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4. В п. Новинки (Нижегородская область) открыт новый корпус школы № 88 на 550 учеников.

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Стоимость строительства составила 354 млн руб.

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5. В Богородске (Нижегородская область) открыта новая школа на 740 учеников.

новая школа богородск © files.pravda-nn.ru

В школе предусмотрены кабинеты дополнительного образования (центры развития начального технического моделирования и робототехники, шахматный зал), два физкультурных зала, актовый зал на 300 мест, стадион с искусственным покрытием, несколько игровых площадок (волейбол, баскетбол, теннис). Сумма затрат на строительство трехэтажного здания школы составила 458,4 млн рублей, из них более половины — федеральные средства.

школа богородск класс © files.pravda-nn.ru

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6. В г. Геленджик (Краснодарский край) открыта новая школа № 5 на 320 мест.

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Это первое в Геленджике образовательное учреждение, которое было безвозмездно передано муниципалитету от застройщика. Средства на мебель и оборудование выделены из краевого и местного бюджета.

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Светлое, просторное, современное помещение площадью без малого 7 тысяч квадратных метров. В новом здании предусмотрено 23 учебных класса, просторный спортивный зал, отличная столовая, в актовом зале имеются даже гримёрки, коридоры широкие, санитарные комнаты по всем требованиям и стандартам.

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7. В г. Электросталь (Московская область) открыт новый корпус школы № 22 на 100 человек.

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Просторное здание оборудовано новой техникой и современными лабораториями.

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8. В г. Ревда (Свердловская область) открыли новую школу № 9.

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Это первая школа, построенная в городе за 26 лет.

Современное оборудование, зоны отдыха, собственный тир и даже телестудия. Школа прямо как в американских фильмах. Сегодня туда пошли 495 детей, из них 73 первоклассника.

В каждом классе интерактивные доски. В кабинетах биологии, химии и физики — дополнительные лаборантские. Хореографический зал, два спортивных и актовый — все доступно, в том числе детям с особенностями здоровья.

shkola-na-kirzavode-8 © img.revda-info.ru

На строительство школы из областного и федерального бюджетов было выделено 300 миллионов рублей. У школы технологический профиль — дети будут углубленно изучать физику, химию, математику и информатику.

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