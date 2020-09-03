Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 14 (Центральный федеральный округ)

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1. В Хреновской школе № 1 Бобровского района (Воронежская область) открылся новый корпус на 108 учеников.

225 млн рублей составила стоимость строительства этого объекта. Деньги на него направил и областной, и местный бюджеты. Площадь пристройки превысила 6,5 тысячи «квадратов». Здесь разметили актовый зал на 320 человек, столовую, спортивный зал, современную медиатеку и медблок. Также здесь есть кабинеты информатики, робототехники, 3D-моделирования, технологии и дополнительного образования. На прилегающей территории, где также прошла реконструкция, оборудовали зоны для активного и тихого отдыха и установили спортплощадки.

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2. Открылось новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М.Ф. Тимашовой (Воронежская область) на 450 мест.

Четыре новые школы открылись 1 сентября в Воронежской области © infovoronezh.ru

Колледжу в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» выделили грант в 66 млн рублей, из которых 22 млн — это областные деньги. Благодаря этому студенты смогут заниматься в пяти высокотехнологичных мастерских — это направления «геномная инженерия», «с/х биотехнологии», «сити-фермерство», «эксплуатация с/х машин» и «ветеринария».

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3. В Грибановке (Воронежская область) открылись новая школа с детским садом на 775 и 75 мест соответственно.

В Грибановке объявили прием детей в новый образовательный центр © img.riavrn.ru

Учебные кабинеты оснастили самым современным учебным оборудованием. Есть спортивные, актовые, тренажерные залы, столовые, конференц-зал, информационно-библиотечный центр, медицинские кабинеты. На его территории расположены стадион, игровые и прогулочные площадки для школы и детского сада.

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4. В селе Каминский (Ивановская область) открылась новая школа на 200 мест.

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В ней расположены полностью оборудованные кабинеты химии и физики, отдельный зал для хореографии, медпункт. Создана прекрасная спортивная база, которая включает в себя стадион (все дорожки оснащены мягким покрытием), спортивный и тренажерный залы.

В новом здании школы создана современная инфраструктура: установлены информационные интерактивные зоны, панели для зарядки мобильных телефонов и интерактивные компьютерные стойки, которые содержат различную образовательную информацию для учеников, педагогов и родителей.

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Кроме того, на территории образовательного учреждения расположен автодром, на котором ребят будут обучать правилам дорожного движения и культуре вождения велосипеда.

В общей сложности на строительство школы было потрачено 242,77 миллионов рублей.

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6. В с. Дядьково (Рязанская область) открыли новую школу на 500 человек.

Дядьковская школа готовится к открытию - Своя Колокольня © svoyakolokolnya.ru

Новое здание средней школы появилось по национальному проекту «Жилье и городская среда». На реализацию потратили 523 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Для детей закупили необходимое оборудование. На базе школы создадут кружки и объединения дополнительного образования. Новое здание рассчитано на 500 человек. Для детей будет работать школьный автобус.

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7. В поселке Майский Узловского района (Тульская область) прошло торжественное открытие детско-юношеской спортивной школы.

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Футбольная школа в поселке открыта за счёт спонсоров. Они привели в порядок недействующее поле, установили ворота, сделали помещения для переодевания и наняли тренеров. Сейчас уже около 50 ребят изъявили желание ходить на тренировки.

Детей разделили на 3 возрастных группы. Для каждой — занятия будут проходить по 3 раза в неделю. В теплое время года тренироваться будут на поле, а в холодное — в спортзале школы.

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