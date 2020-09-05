В Москве после реконструкции и реставрации открылся памятник архитектуры Северный речной вокзал

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«Реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который мы реализуем в 2020 году. Работы в основном завершены. Начиная с сегодняшнего дня, здание вокзала и парк вновь принимают гостей и будут постепенно наполняться жизнью», — сообщили на открытии Речного вокзала.

В рамках работ специалисты отреставрировали здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века. Реставраторам удалось сохранить оригинальные элементы и детали интерьера, а также восстановить по историческим образцам утраченные детали.

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Кроме того, специалисты отремонтировали все 17 причалов вокзала. Организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки, что позитивно скажется не только на экологии парка, но и близлежащих жилых кварталов.

Для комфорта пассажиров круизных теплоходов на территории оградили зону посадки и высадки, обустроили зоны досмотра, которые доступны и для инвалидов. Для проезда к причалам необходимо будет воспользоваться специальным электротранспортом: для обслуживания вокзала и прилегающего парка приобретено 57 пассажирских электромобилей, включая детский поезд, и 10 небольших электрических грузовиков тульского производства.

Теперь Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов единовременно, а в сутки — до 24. Его пропускная способность составляет более 1,5 миллионов пассажиров в сезон.

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Здание вокзала приспособлено для комфортного доступа пожилых людей и инвалидов. Оно оборудовано архитектурно-художественной подсветкой фасадов. В здании вокзала будут работать: ресторан «Волга-Волга»; смотровая площадка на крыше, откуда открывается панорама на Химкинское водохранилище; исторический зал ожидания и регулярно обновляемая выставка музея «Московский транспорт»; историческая зона — «Зал особого назначения»; сувенирная лавка и книжный магазин; главный холл вокзала и офис туроператоров.

Также на набережной будут работать: кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе, включая: кафе «Дружба»; ресторан «Kurnik»; кафе «Юг»; ярмарка морских блюд; ресторан-пляж «Речной».

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К следующему летнему сезону в южной части набережной для посетителей будет открыта зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Пляжная зона будет оборудована шезлонгами и зонтиками для защиты от солнца. В павильоне для посетителей появятся душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зону выдачи полотенец, кассовый блок. Также на набережной расположена уменьшенная копия Канала им. Москвы — ручей со шлюзами и подсветкой.

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Кроме того, в парке Северного речного вокзала воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала расположился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены 11 детских и спортивных площадок, где можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой можно будет покататься на коньках.

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