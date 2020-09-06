Российские школьники выиграли 4 медалей и Европейскую юниорскую олимпиаду по информатике
Европейская олимпиада по информатике среди юниоров провелась в Тбилиси в онлайн-режиме.
Российские школьники завоевали одну золотоую и три серебрянные медали.Таким образом Сборная заняла первое место в общекомандном зачете по суммарному баллу очков и количеству медалей высшего достоинства.
Наш золотой медалист Валерий Родионов занял второе место в индивидуальном первенстве.
-Валерий Родионов: золото
-Даниил Клищ: серебро
-Дмитрий Гнатенко: серебро
-Александр Климчук: серебро
В олимпийском соревновании среди так называемых «неофициальных» участников-российские программисты заняли все первые места и выиграли все золотые медали
-Ренат Каримов.Первое место и абсолютный чемпион Европы: золото
-Дарья Гекова: золото
-Иван Пискарев :бронзовая медаль
Для справки
Европейская олимпиада юниоров по информатике проводится c 2017 года. Соревнование представляет собой конкурс среди юных программистов из европейских стран.
В команде от каждой страны 4 учащихся в возрасте не более 15 лет. Участников сборной отбирают по результатам национальных соревнований. В России это Всероссийская олимпиада по информатике.
Формат соревнования похож на Международную олимпиаду по информатике. Состязание проходит в два тура. На каждом туре ребятам предстоит решить три задания за четыре часа.
Кроме состязаний, участников ждет обмен опытом, новые знакомства и культурная программа.
Результаты прежних чемпионатов
http://ejoi2018.org/results2018
Читайте также...
- Российские школьники выиграли Международную олимпиаду Romanian master of Informatics
- Российские участники Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике завоевали 7 золотых медалей
- Российская сборная победила в медальном зачёте олимпиады по информатике
07.09.2005:24:21
07.09.2009:58:30
07.09.2006:38:46
07.09.2009:59:34