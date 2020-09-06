Российские школьники выиграли 4 медалей и Европейскую юниорскую олимпиаду по информатике

Европейская олимпиада по информатике среди юниоров провелась в Тбилиси в онлайн-режиме.

Российские школьники завоевали одну золотоую и три серебрянные медали.Таким образом Сборная заняла первое место в общекомандном зачете по суммарному баллу очков и количеству медалей высшего достоинства.

Наш золотой медалист Валерий Родионов занял второе место в индивидуальном первенстве.

Результаты

-Валерий Родионов: золото

-Даниил Клищ: серебро

-Дмитрий Гнатенко: серебро

-Александр Климчук: серебро

В олимпийском соревновании среди так называемых «неофициальных» участников-российские программисты заняли все первые места и выиграли все золотые медали

Результаты

-Ренат Каримов.Первое место и абсолютный чемпион Европы: золото

-Дарья Гекова: золото

-Иван Пискарев :бронзовая медаль

Для справки

Европейская олимпиада юниоров по информатике проводится c 2017 года. Соревнование представляет собой конкурс среди юных программистов из европейских стран.

В команде от каждой страны 4 учащихся в возрасте не более 15 лет. Участников сборной отбирают по результатам национальных соревнований. В России это Всероссийская олимпиада по информатике.

Формат соревнования похож на Международную олимпиаду по информатике. Состязание проходит в два тура. На каждом туре ребятам предстоит решить три задания за четыре часа.

Кроме состязаний, участников ждет обмен опытом, новые знакомства и культурная программа.

Результаты прежних чемпионатов

https://ejoi.org/scoreboard/

http://ejoi2018.org/results2018

https://www.ejoi2019.si/competition/results/