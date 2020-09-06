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Образование

Российские школьники выиграли 4 медалей и Европейскую юниорскую олимпиаду по информатике

Европейская олимпиада по информатике среди юниоров провелась в Тбилиси в онлайн-режиме.

Российские школьники завоевали одну золотоую и три серебрянные медали.Таким образом Сборная заняла первое место в общекомандном зачете по суммарному баллу очков и количеству медалей высшего достоинства.

Наш золотой медалист Валерий Родионов занял второе место в индивидуальном первенстве.

Результаты

-Валерий Родионов: золото

-Даниил Клищ: серебро

-Дмитрий Гнатенко: серебро

-Александр Климчук: серебро

В олимпийском соревновании среди так называемых «неофициальных» участников-российские программисты заняли все первые места и выиграли все золотые медали

Результаты

-Ренат Каримов.Первое место и абсолютный чемпион Европы: золото

-Дарья Гекова: золото

-Иван Пискарев :бронзовая медаль

Для справки

Европейская олимпиада юниоров по информатике проводится c 2017 года. Соревнование представляет собой конкурс среди юных программистов из европейских стран.

В команде от каждой страны 4 учащихся в возрасте не более 15 лет. Участников сборной отбирают по результатам национальных соревнований. В России это Всероссийская олимпиада по информатике.

Формат соревнования похож на Международную олимпиаду по информатике. Состязание проходит в два тура. На каждом туре ребятам предстоит решить три задания за четыре часа.

Кроме состязаний, участников ждет обмен опытом, новые знакомства и культурная программа.

Результаты прежних чемпионатов

https://ejoi.org/scoreboard/

http://ejoi2018.org/results2018

https://www.ejoi2019.si/competition/results/
Источник: https://ejoi2020.ge/news

информатика, олимпиада, юниоры, общество
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.09.2005:24:21

    молодцы! премию всем!

    #1208191
    • Нет аватара termometrix
      07.09.2009:58:30

      Спасибо за Ваше традиционное внимание! Тоже надеюсь,чтю государство не забудет тяжелый труд и олимпийское старание школьников,студентов,профессионалов!

      Отредактировано: termometrix~10:04 07.09.20
      #1208211
  • Александр Климов Александр Климов
    07.09.2006:38:46

    Теперь Удачи взрослым, у них олимпиада впереди.

    Отредактировано: Александр Климов~06:40 07.09.20
    #1208193
    • Нет аватара termometrix
      07.09.2009:59:34

      Да,удачи ребятам и девушкам из команды!

      Отредактировано: termometrix~10:01 07.09.20
      #1208213
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