«ПК Транспортные системы» отправила первые троллейбусы «Адмирал» для Иваново

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Разработчик и производитель современного городского электрического транспорта «ПК Транспортные системы» отправил первую партию троллейбусов «Адмирал» в Иваново. Пять единиц техники отправились с Энгельсского завода электрического транспорта и в ближайшее время прибудут в МУП «Ивановский пассажирский транспорт».

«Качество и безопасность — это наши основные приоритеты при создании техники, — комментирует генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин. — Троллейбус «Адмирал 6281» — уникальный продукт на российском рынке. За счет использования алюминия в обустройстве интерьера, мы не только сделали салон эстетичным, долговечным, но, главное, — пожаробезопасным. Уверен, что жители Иваново по достоинству оценят наш троллейбус. По уровню комфорта он может легко конкурировать с личным автомобилем — просторный салон, система климат-контроля, современные мультимедийные комплексы, USB-зарядки.

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Контракт на производство 31 троллейбуса «Адмирал» «ПК Транспортные системы» заключила с ГТЛК (Государственная Транспортная Лизинговая Компания) 30 июня 2020 года. Итоги аукциона на приобретение 31 троллейбуса для Иваново подведены 4 августа 2020 года. Контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) между ГТЛК и МУП «Ивановский пассажирский транспорт» подписан 17 августа 2020 года.

Сегодня «ПК Транспортные системы» выполняет три заказа на производство троллейбусов «Адмирал 6281»: 87 единиц для Санкт-Петербурга, 33 единицы для Омска, 31 единица для Иваново. Троллейбусы производит Энгельсский завод электрического транспорта (входит в «ПК Транспортные системы»).

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В его создании конструкторы «ПК Транспортные системы» использовали негорючие композитные материалы, в обустройстве интерьера применили алюминиевые сплавы, в том числе, для повышения пожаробезопасности. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. Троллейбус «Адмирал 6281» на 70% состоит из комплектующих российского производства.