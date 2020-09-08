«Росэлектроника» выводит на рынок постаматы для бесконтактной доставки товаров

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок постаматы отечественного производства для организации бесконтактной доставки товаров. Стоимость оборудования — на 25% ниже зарубежных аналогов, представленных на российском рынке.

Постамат обеспечивает бесконтактную доставку товаров в пункт выдачи и позволяет покупателю в любое удобное время забрать заказ без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени, похода в магазин или почтовое отделение. Комплект электроавтоматики постамата включает компьютерный блок, POS-терминал для оплаты картами или телефоном c NFC-модулем, сенсорный экран, сканер штрих-кодов, систему видеонаблюдения, систему запорных устройств и устройства электропитания.

Производством комплектующих и конечной сборкой занимается кооперация предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха. В оборудовании используется управляющее программное обеспечение отечественной разработки.

На сегодняшний день уже созданы различные модификации оборудования в зависимости от требований разных заказчиков. Например, ячейки постаматов могут оснащаться диодными датчиками наличия посылок и датчиками веса. Новая разработка в перспективе может послужить платформой для создания фандоматов, продуктоматов и другого оборудования, применяемого в сетевом ритейле и сфере самообслуживания.

«Пандемия значительно ускорила рост объемов электронной коммерции. И в ближайшие годы тренд сохранится — спрос на оборудование для организации автоматизированной выдачи товаров будет расти. По нашим оценкам, сегодня в России используется около 16 тысяч постаматов, а к концу 2021 года их число увеличится до 50 тысяч. Мощности наших предприятий позволяют производить 1500 постаматов ежемесячно, при необходимости объем выпуска может быть увеличен до 3000 штук в месяц», — заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.