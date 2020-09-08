В Калужской области запустили две новые линии по производству кормов для домашних животных

© vest-news.ru

7 сентября в индустриальном парке «Ворсино» состоялось открытие новых линий по производству влажных кормов для домашних животных фабрики «Нестле Пурина ПетКер».

Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей. Производственная мощность двух линий — 42 тыс. тонн в год. Новое производство обеспечит рабочими местами 120 жителей региона.

Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» — первый резидент индустриального парка «Ворсино», который открыл свое производство еще в 2007 году. На сегодня инвесторы вложили в производство по расширению выпуска кормов для домашних животных 22 млрд рублей.

Компания продолжит курс по расширению и модернизации фабрики, инвестировав еще 10 млрд рублей в период с 2020 по 2023 годы. Будет создано порядка 90 новых рабочих мест.

© investkaluga.com

«Нестле Пурина ПетКер» — крупнейшая в Европе фабрика по производству кормов для домашних животных и один из крупнейших инвестиционных проектов «Нестле» в России. Около 95% реализуемой в России продукции «Пурина» производится на предприятии в Калужской области. Продукция с калужского завода экспортируется в 14 стран. Завод запущен в 2007 году.

© investkaluga.com

Наряду с развитием производственных мощностей в Ворсино «Нестле Пурина ПетКер» ведет системную работу по снижению воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду.

© admoblkaluga.ru

Индустриальный парк «Ворсино» — крупнейшая индустриальная площадка Калужского региона. Резиденты парка — порядка 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. «Нестле Пурина ПетКер» — одна из первых компаний, разместивших здесь свое производство.