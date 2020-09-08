Для инженерных войск разработан специальный автомобиль на базе УАЗ Патиот для групп разминирования
В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер для перевозки средств взрывания, стеллаж для укладки и транспортировки ВОП, стеллажи для миноискателей, дополнительного оборудования и шанцевого инструмента, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, одеяло для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.
В состав дополнительного оборудования входит шанцевый инструмент, болторез, ленты для огораживания места работы саперов, носилки для переноски ВОП, тренога-штатив с лебедкой 250 кг, светодиодные ручные фонари и групповая аптечка первой помощи.
Дополнительное и специальное оборудование позволяет личному составу подвижной группы разминирования выполнять мероприятия по обезвреживанию ВОП, а также перевозить обнаруженные объекты к месту уничтожения.
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