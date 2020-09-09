В Татарстане на трассе М-7 запустили движение по новым транспортным развязкам

© tatarstan.ru

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» запустили рабочее движение по новым транспортным развязкам на 1014 и 1017 км — Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Строительство левоповоротных съездов на 1014 -м и 1017-м км автодороги М-7 «Волга» позволило обеспечить безопасное дорожное движение на участке обхода Елабуги.

Работы на объекте стартовали в июле 2019 года и завершены с опережением графика на 2,5 месяца. Дорожники перестроили участок автодороги протяженностью 3,7 км. Основание выполнили из гравийно-песчаной смеси укрепленной цементом и уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Верхний слой покрытия устроен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке выполнили работы по устройству водопропускных труб и водосбросов. Обочины укрепили асфальтобетоном.

Кроме качественного дорожного полотна, на объекте созданы все условия для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта жителей сел Большая Качка и Большая Тарловка. На участке установлено более 100 дорожных знаков, 6,5 км металлического оцинкованного ограждения. Рядом с населенными пунктами смонтировали четыре автобусные остановки с переходно-скоростными полосами, обустроили посадочные площадки, построили линии электроосвещения и пешеходные дорожки. Для обеспечения безопасного пересечения автодороги наземный пешеходный переход обустроили сигнальным светофором. Стоимость работ по государственному контракту составляет 533,935 млн. рублей.

Ежедневно по дороге, ведущей к особой экономической зоне «Алабуга», проезжает до 25 тыс. автомобилей. При столь интенсивном движении жители сел Большая Качка и Большая Тарловка не могли беспрепятственно выезжать на трассу М-7. Необходимо было либо объезжать этот участок, а до ближайшего разворота 9 км пути, либо пересекать автодорогу в одном уровне, что небезопасно и может привести к ДТП.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru