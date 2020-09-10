В Усть-Луге открыто новое производство рыбных консервов

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В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти открыто производство рыбных консервов. Новый цех рыбокомбината СПК «Петротрал 2» будет производить более 240 тонн консервов из салаки и кильки в год.

В создание производства рыбодобывающая компания «Петротрал 2» инвестировала более 400 млн рублей. Создано более 30 новых рабочих мест

В ближайших планах компании — расширить ассортимент и открыть собственный складской комплекс и оптово-распределительный центр емкостью 10 тысяч тонн продукции единовременного хранения.

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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Петротрал 2», реализует на инвестпроект по строительству и модернизации рыбоперерабатывающей и береговой инфраструктуры прибрежного рыболовства в Финском заливе на территории Ленобласти с 2015 года.

Рыбодобывающая компания «Петротрал 2» имеет 65% квоты добычи кильки и салаки на Балтике.