Новые мосты открыты в регионах России

© Фото из открытых источников

1. В поселке Тульском (р. Адыгея) завершено возведение нового моста через р. Белую.

В ходе строительства были заменены опоры моста, перекрытия, установлено освещение. Укреплены и береговые линии, ведь Белая — река горная. Движение через мост уже открыто.

Реконструкцией был предусмотрен полный демонтаж мостового сооружения и строительство нового. Плановая стоимость объекта — 547 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

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2. Новый мост открыт через горную реку Орга в селе Чиннах Итум-Калинского района (Чеченская респблика).

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Его длина составляет около 30 метров, проезжая часть — двухполосная, имеются безопасные дорожки для пешеходов.

Длина нового моста составляет около 30 м, ширина — восемь метров. С обеих сторон имеется пешеходный переход шириной по полтора метра. Переправа построена с соблюдением всех параметров безопасности и требований качества. Теперь жители села Чиннах смогут комфортно переправляться через реку по новому мосту как пешком, так и на автотранспорте в любое время года.

Сельским детям ранее для посещения школы приходилось делать большой крюк, чтобы пересечь реку в безопасном месте. Теперь такой проблемы больше не будет.

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3. В Пензенской области открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути в пос. Монтажный.

© ng58.ru

Мост соединяет город Заречный и трассу М-5 «Урал» и является одним из важнейших путей сообщения с закрытым городом.

Здесь был отремонтирован участок длиной в 256 метров: заменено покрытие, оборудованы пешеходная и велодорожки, ливневая канализация, установлены новые ограждения.

© ng58.ru

Ширина тротуара была увеличена почти два раза, что сделало передвижение пешеходов и велосипедистов по мосту более комфортным. Его покрытие выполнено из современного щебёночно-мастичного асфальтобетона, что гарантирует долгие годы безупречной эксплуатации. Комфорт и безопасность обеспечивают установленное искусственное освещение и барьерное ограждение.

На проект было затрачено 121,9 млн рублей, включая 90 млн федеральных средств. Реконструкция велась в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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4. Новый пешеходный мост открылся в г. Шебекино (Белгородская область).

© Фото из открытых источников

Элементы моста изготовлены на Борисовском заводе мостовых конструкций. Он металлический, установлен на сваях, будет более долговечным и безопасным, чем навесной. Мост оборудован вечерним освещением и архитектурной подсветкой перил и логотипа в форме буквы Ш. Со стороны улиц 9 Мая и переулка Ломоносова к нему ведут тротуары из асфальта.

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5. Около д. Вижелово (Пермский край) на автомобильной дороге Архангельское-Антипино-Андроново открыт новый мост.

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Новый мост выполнен в железобетонном исполнении. Проведены работы по замене верхнего и нижнего настила, полностью заменены опоры моста и подпорные стенки, установлены металлические перила. Проезжая часть моста после ремонта составляет 6*5 м.

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