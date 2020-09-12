В Калужской области запущено производство нового препарата для лечения рака лёгкого

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11 сентября в индустриальном парке «Ворсино» на заводе компании «АстраЗенека» запущен полный цикл производства таргетного препарата «Тагриссо» для лечения рака лёгкого.

Это уже третье крупное производство, запущенное за неделю в ИП «Ворсино».

Регистрационное удостоверение на препарат «Тагриссо» было получено в 2017 году.

Ранее этот препарат производился только на заводе компании в Швеции. Создание препарата заняло более двух лет. В соответствии с госпрограммой развития фармацевтической и медицинской промышленности, принятой в 2009 году, 90 процентов из перечня жизненно необходимых препаратов должны иметь отечественное происхождение. Препарат будет производиться в необходимом количестве для российских пациентов.

Препарат «Тагриссо» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации Минздрава России, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами.

Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» присутствует на российском рынке с 1993 года. Совместно с партнерами компания работает над созданием в России диагностической платформы в области онкологии, которая позволит врачам повысить эффективность лечения пациентов. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании «АстраЗенека» в Калужской области. За время работы в Калужской области «АстраЗенека» вложила более 13 миллиардов рублей в развитие производства.