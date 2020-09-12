УК «Колмар» запустила в Ванино первую очередь угольного терминала

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Резидент ТОР «Южная Якутия» и Свободного порта Владивосток УК «Колмар» запустил в бухте Мучке близ Ванино Хабаровского края первую очередь одного из крупных угольных терминалов в стране.

Морской угольный терминал «ВаниноТрансУголь» предназначен для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии. Вместе с угольной шахтой «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрикой «Инаглинская-2» в Нерюнгринском районе Якутии, терминал образует единый производственно-логистический комплекс по добыче, переработке, транспортировке и перевалке угля для экспорта её в страны АТР.

Причальный фронт угольного терминала позволяет ставить суда длиной до 247 м, шириной до 40,8 м с осадкой до 15,25 м.

В рамках реализации проекта «Колмар» осуществил инвестиции в объёме 29,4 млрд рублей из запланированных 40 млрд рублей. На первом этапе введён комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. Второй этап, который запланирован на 2023 год, предусматривает увеличение мощностей до 24 млн тонн. Объект войдёт в ТОП-5 российских угольных терминалов.

На данном этапе в АО «ВаниноТрансУголь», дочернем предприятии «Колмара», создано 376 рабочих мест. На этапе выхода предприятия на проектную мощность их количество составит более 600.

С вводом данного терминала компания «Колмар» планирует расширить географию поставок продукции. За счет собственного подвижного состава грузоотправитель сможет отладить маршрутизацию перевозок и выполнять перевозочную работу с меньшим количеством парка благодаря сокращению времени оборота вагона.

Для справки.

«Колмар» — крупный угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Балансовые запасы компании «Колмар» превышают 1 млрд тонн, большая часть которых — марки коксующихся углей премиального качества, обладающие уникальным набором физических и химических свойств, особо ценных для металлургического и коксохимического производства.

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом Свободного порта Владивосток.

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Напомним, что 21 июня к причалу транспортно-перегрузочного комплекса АО «ВаниноТрансУголь» для выполнения тестовых испытаний портового технологического оборудования под нагрузкой ошвартовано первое судно — балкер «ORIENTAL PEARL», дедвейтом 45,5 тыс. тонн. На протяжении нескольких дней осуществлялась погрузка судна угольным концентратом, 01 июля первое судно с 38,5 тыс. тонн угля на борту ушло в Китай. 02 июля в тестовом режиме была начата погрузка второго судна дедвейтом 42,5 тыс. тонн.

© kolmar.ru

© kolmar.ru

© yandex.ru

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