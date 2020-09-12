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Транспорт и логистика

УК «Колмар» запустила в Ванино первую очередь угольного терминала

 © yandex.ru

Резидент ТОР «Южная Якутия» и Свободного порта Владивосток УК «Колмар» запустил в бухте Мучке близ Ванино Хабаровского края первую очередь одного из крупных угольных терминалов в стране.

Морской угольный терминал «ВаниноТрансУголь» предназначен для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии. Вместе с угольной шахтой «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрикой «Инаглинская-2» в Нерюнгринском районе Якутии, терминал образует единый производственно-логистический комплекс по добыче, переработке, транспортировке и перевалке угля для экспорта её в страны АТР.

Причальный фронт угольного терминала позволяет ставить суда длиной до 247 м, шириной до 40,8 м с осадкой до 15,25 м.

В рамках реализации проекта «Колмар» осуществил инвестиции в объёме 29,4 млрд рублей из запланированных 40 млрд рублей. На первом этапе введён комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. Второй этап, который запланирован на 2023 год, предусматривает увеличение мощностей до 24 млн тонн. Объект войдёт в ТОП-5 российских угольных терминалов.

На данном этапе в АО «ВаниноТрансУголь», дочернем предприятии «Колмара», создано 376 рабочих мест. На этапе выхода предприятия на проектную мощность их количество составит более 600.

С вводом данного терминала компания «Колмар» планирует расширить географию поставок продукции. За счет собственного подвижного состава грузоотправитель сможет отладить маршрутизацию перевозок и выполнять перевозочную работу с меньшим количеством парка благодаря сокращению времени оборота вагона.

Для справки.

«Колмар» — крупный угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Балансовые запасы компании «Колмар» превышают 1 млрд тонн, большая часть которых — марки коксующихся углей премиального качества, обладающие уникальным набором физических и химических свойств, особо ценных для металлургического и коксохимического производства.

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом Свободного порта Владивосток.

 © yandex.ru

Напомним, что 21 июня к причалу транспортно-перегрузочного комплекса АО «ВаниноТрансУголь» для выполнения тестовых испытаний портового технологического оборудования под нагрузкой ошвартовано первое судно — балкер «ORIENTAL PEARL», дедвейтом 45,5 тыс. тонн. На протяжении нескольких дней осуществлялась погрузка судна угольным концентратом, 01 июля первое судно с 38,5 тыс. тонн угля на борту ушло в Китай. 02 июля в тестовом режиме была начата погрузка второго судна дедвейтом 42,5 тыс. тонн.

 © kolmar.ru

 © kolmar.ru

 © yandex.ru

http://www.kolm...-oborudovaniya/

Источник: https://yandex.ru/turbo/vesti14.ru/...jshego-ugolnogo-terminala-v-vanino/

Якутия, Хабаровский край, Ванино, угольный терминал, УК "Колмар", Колмар, ВаниноТрансУголь
  • Нет аватара alex_uns
    12.09.2003:08:56

    Церемония запуска первой очереди, ютуб ролик на 1 час

    Процесс загрузки углем судна во время церемонии запуска, прямая ссылка в ролике на место с 43:28 по 48 мин.

    А в конце церемонии танец буксиров   

    Отредактировано: alex_uns~04:24 12.09.20
    #1208838
  • Нет аватара alex_uns
    12.09.2004:39:54

    И кстати, вот еще одна знаковая информация о Ванино.

    " Владелец Эльгинского месторождения — «А-Проперти» Альберта Авдоляна — планирует вложить около 30 млрд рублей в строительство угольного терминала в порту Ванино.

    Проект, получивший название «Порт Дальний», предполагает три этапа: на первом мощность терминала составит до 2,5 млн тонн, на втором — до 10 млн тонн, а к концу 2024 года, по планам инвестора, вырастет до 30 млн тонн угля в год.

    В настоящее время «А-Проперти» ведет разработку проектной документации для первой очереди терминала, в рамках которой он сможет принимать суда дедвейтом до 40 тыс. тонн. Сначала грузооборот составит 1 млн тонн, затем будет увеличен до 2,5 млн тонн угля в год, следует из материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), — сообщает Интерфакс.

    По данным ФГБУ «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива», в дальнейшем будет построен второй пирс для судов дедвейтом до 100 тыс. тонн.

    Общественные обсуждения материалов ОВОС запланированы на 21 сентября. Согласно документации, проектом предусмотрено строительство закрытых конвейеров для перегрузки угля, при этом склады предполагается сделать открытыми." ссылка

    ///

    Таким образом, объем перевалки угля через Ванино к 24 году составит 24 мл.т. от ВанитноТрансУголь с Нерюнгинского месторождения и + 30 мл.т. с Эльгинского. Итого 54 мл.т.

    Ну что, это будет крупнейший угольный хаб России. Порт Восточный после ввода всех очередей 50 мл.т.

    ///

    Для справки. Объем перевалки угля через Усть-Лугу за январь-май 2020 составил 14 мл. т. ссылка.

    Отредактировано: alex_uns~04:55 12.09.20
    #1208839
  • Нет аватара termometrix
    12.09.2004:45:54

    Воте это новость! Браво!    

    #1208840
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    12.09.2011:32:21

    Крупный проект. Увеличиваем экспорт в Азию.

    #1208862
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