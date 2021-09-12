В регионах открыты новые спортивные объекты часть 17 (2021г.)

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Санкт-Петербург

В п. Металлострое Колпинского района г. Санкт-Петербурга открылся новый спортивный комплекс, построенный по программе «Газпром — детям». ФОК в Металлострое — первый спортивный объект в этом муниципальном образовании, где жители смогут круглый год заниматься ледовыми видами спорта. Комплекс включает поле с искусственным льдом площадью 30 на 60 метров для хоккея, фигурного катания и проведения массовых катаний. В нем расположены несколько спортивных залов, а также взрослый и детский бассейны

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Бассейн в физкультурно-оздоровительном комплексе в п. Металлострое © spb-tr.gazprom.ru

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https://www.dp....ril_v_Metallost

https://spb-tr....ws/2021/09/892/

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г. Санкт-Петербург

В Петергофе многофункциональный спортивный комплекс открыт сегодня на улице Широкой ( дом 8).

В нем есть крытый каток (60×30 м), два бассейна (для взрослых и детей), зона сухой разминки, спортивный зал, зал единоборств, тренажерный зал. Комплекс рассчитан на посещение более 200 человек в смену. Он будет передан на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Петродворцового района.

В нем будут проходить тренировки по баскетболу, дзюдо и джиу-джитсу, плаванию, хоккею и фигурному катанию. В комплексе также будут обучаться плаванию ученики трех школ микрорайона, воспитанники четырех детских садов. В вечернее время и в выходные дни смогут заниматься все желающие жители".

© sun9-50.userapi.com

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https://vk.com/...174592706_90510 (фото)

https://www.gov...overnor/221583/ ( открытие, середина статьи)

©Видео с youtube.com

Третий спортивный комплекс по программе «Газпром детям» открыт сегодня на Московском шоссе (дом 3, корп. 2). В его составе — зал спортивной гимнастики (32×24 м) и хореографический зал. В нем будут тренироваться спортивные гимнасты школы олимпийского резерва № 2 Московского района.

https://www.gov...overnor/221583/ ( конец статьи)

В посёлке Тоншалово открыли крупнейший спортивный объект Череповецкого района © media.vologdaregion.ru

Вологодская область

пос. Таншалово

В посёлке Тоншалово Череповецкого района торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый комплекс представляет собой современное спортивное сооружение, включающее универсальный игровой спортзал 27 на 42 метра, тренажерный и малый спортивный залы, комфортные раздевалки с душевыми и тренерские. Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу.

© vologod.er.ru

https://vologda.../events/174687/

https://35media...elei-Tonshalovo

https://vologod...telnyj-kompleks

© ulpressa.ru

Ульяновская область

г.Ульяновск

На базе ульяновского технического универсистета велось строителбство бассейна и вот, наконец, состоялось официальное открытие — ФОК «Северная волна» распахнула свои двери для студентов и школьников. Спортивный объект построен по проекту «Детский спорт». Основной объект комплекса — это 25-метровый бассейн. ФОК сможет принимать на своих дорожках по 640 человек в день. На цокольном этаже разместят лыжную базу.

https://73onlin..._medium=desktop

https://ulpress..._medium=desktop

IMG 3311 © pochepdk.ru

Брянская область

г.Почеп

Праздничная церемония прошла 6 сентября. Ледовый дворец построен в рамках региональной программы. Здание Дворца спорта состоит из двух блоков: ледовой арены размером 36×63 метров с трибунами на 63 зрительских места и административно-бытовых помещений. В день открытия ледового дворца состоялся первый товарищеский хоккейный матч между командами Почепа и Меленска.

IMG 3411 © pochepdk.ru

https://pochepd...ledovyj-dvorets

http://www.brya...021/09/06/13123

Северная Осетия-Алания

Владикавказ

©Видео с youtube.com

Сегодня во Владикавказе открылся современный тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе.

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

http://alania.g...v.ru/news/10083