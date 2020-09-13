На полях Оренбуржья работают 100 новых «Кировцев»

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100 тракторов мощностью до 240 лошадиных сил в этом году приобрели оренбургские сельхозхозяйства. Сотый трактор доставлен в СПК «Барабановское» Новосергиевского района.

Активные продажи сельхозтехники стали возможны благодаря государственной поддержке, а также различным финансовым организациям.

Только через Оренбургскую государственную лизинговую компанию (ОГЛК) в этом году аграриям области поставлено 144 единицы сельскохозяйственной техники: 56 тракторов, 22 зерноуборочных комбайна и 66 единиц прочей техники и оборудования на сумму 518,36 млн рублей.

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— Тракторы — самый востребованный вид техники. Среди труженников села Оренбургской области «Кировцы» уже давно завоевали признание и пользуются спросом, а поддержка, оказываемая правительством области, дает возможность сельхозтоваропроизводителям обновлять машинно-тракторный парк, — отметил исполнительный директор предприятия «Оренбургагроснабтехсервиса» Николай Шевцов.

«Оренбургагроснабтехсервис» (дочернее предприятие ОГЛК) является официальным дилером Петербургского тракторного завода. По соглашению «Оренбургагроснабтехсервис» обязался поставить в этом году оренбургским сельхозтоваропроизводителям 100 тракторов «Кировец».

Увеличившуюся активность продаж Николай Владимирович связывает с новыми финансовыми инструментами, которые используются в компании. Совместно с АО «ОГЛК» разработан и внедрён новый продукт: первоначальный взнос для покупателей определили в 10 процентов стоимости техники, а первый платёж производится только после уборки озимых, где-то в сентябре. Далее платежи идут ровными долями по сезонному графику, что очень выгодно аграриям, которые десятилетиями приобретают технику на этой площадке. Например, Виктор Перевозников — руководитель крупного хозяйства из Саракташского района.

В июле Правительство Оренбургской области приняло постановление, благодаря которому сельхозтоваропроизводителям региона имеют возможность купить сельскохозяйственную технику в лизинг на льготных условиях. Ставка по договорам финансовой аренды до 3,5 процентов годовых и 5 процентов годовых в зависимости от марки техники.

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Сообщение подготовлено совместно с Human RS