В Чувашии открылся сельский детский сад
10 сентября открылся детский сад «Мечта» на 110 мест в деревне Большие Катраси Чебоксарского района.
В детском саду «Мечта» на 110 мест разместились 6 групп: ясельная, младшая и 4 дошкольные, а также физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, современный пищеблок.
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