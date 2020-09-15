В Чувашии открылся сельский детский сад

© Фото из открытых источников

10 сентября открылся детский сад «Мечта» на 110 мест в деревне Большие Катраси Чебоксарского района.

В детском саду «Мечта» на 110 мест разместились 6 групп: ясельная, младшая и 4 дошкольные, а также физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, современный пищеблок.

© Фото из открытых источников