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Детские сады и школы

В Чувашии открылся сельский детский сад

 © Фото из открытых источников

10 сентября открылся детский сад «Мечта» на 110 мест в деревне Большие Катраси Чебоксарского района.

В детском саду «Мечта» на 110 мест разместились 6 групп: ясельная, младшая и 4 дошкольные, а также физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, современный пищеблок.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников
Источник: http://www.gs.cap.ru/news/2020/09/1...hie-katrasi-otkrilsya-novij-detskij

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Чувашия, новый детсад, сельская жизнь
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