В Чебоксарах сдан в эксплуатацию новый корпус детской инфекционной больницы

© Фото из открытых источников

Разрешение на ввод нового трёхэтажного корпуса в эксплуатацию получено 11 ноября. В ближайшие дни в учреждение начнут поступать первые пациенты.

В новом корпусе больницы развернуты 50 коек. Есть отдельные боксы для больных. На первом этаже находится приемно-диагностическое отделение с четырьмя смотровыми боксами и двумя палатами интенсивной терапии.После того как врач осмотрит маленького пациента, определит отделение для госпитализации, ребенок вместе с родителем и медработником на лифте поднимется на второй или третий этаж. На уровне третьего этажа новый корпус соединен со старым зданием теплым переходом.Через галерею пациент заходит в боксированную палату, где оборудована зона санитарного пропуска. Здесь расположен санпропускник, где пациент проходит необходимую обработку, и уже потом проходит в палату. Выйти в коридор не получится — вызвать врача или медсестру можно с помощью специальной кнопки.Всю медицинскую помощь, в том числе диагностическую, пациент получит прямо в палате. Для этого есть мобильное оборудование: переносные аппараты для УЗИ и лабораторных исследований, рентген. К кроватям проведены системы медицинских газов: кислород, сжатый газ, закись азота, вакуум. При необходимости палаты могут быть переоборудованы под палаты интенсивной терапии.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена отдельная палата, где установлено необходимое оборудование.Каждое помещение инфекционной больницы имеет свой вентиляционный ход, оснащенный системой фильтрации, что позволяет избежать распространения инфекции внутри медучреждения.В приемно-диагностическом отделении на первом этаже предусмотрены две палаты интенсивной терапии для оказания медицинской помощи детям в критическом состоянии без лишних перемещений. Рядом в шаговой доступности расположена лаборатория срочных анализов, эндоскопический бокс, оснащенные новейшим медицинским оборудованием.У больницы имеется резервная котельная, которая при необходимости сможет обеспечивать ее теплом и горячей водой, а также аварийный источник электроэнергии.

К строительству здания приступили в сентябре 2018 года, по проекту реконструкции площадь стационара увеличится на 4 721 кв. м. Трехэтажное здание соединено со старым корпусом теплым переходом. Общая стоимость реконструкции составила более 445 млн рублей, еще почти 84 млн рублей потратили на диагностическое оборудование. Средства были выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников