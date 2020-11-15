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Транспорт и логистика

В Красноярском крае сотрудникам полиции переданы новые автомобили

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В сентябре 2020 года отрудники полиции получили госнаграды и сертификаты на спецтехнику полицейским передали 28 единиц техники, в том числе: высокопроходимые машины, два спецавтомобиля «Автодом» на базе КАМАЗ, автомобиль для перевозки административно-задержанных лиц, специальный штабной автобус, а также сертификаты на трициклы.
Источник: https://vk.com/krasnoyarskkr?w=wall-196936695_1089

Красноярский край, МВД, спецтехника
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