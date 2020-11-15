В Красноярском крае сотрудникам полиции переданы новые автомобили

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В сентябре 2020 года отрудники полиции получили госнаграды и сертификаты на спецтехнику полицейским передали 28 единиц техники, в том числе: высокопроходимые машины, два спецавтомобиля «Автодом» на базе КАМАЗ, автомобиль для перевозки административно-задержанных лиц, специальный штабной автобус, а также сертификаты на трициклы.