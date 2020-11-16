Ковшовый реклаймер, спроектированный ПО «ТЕХНОРОС», начал работу на металлургическом заводе в Чехии
Портальный ковшовый реклаймер производительностью 1200 т/час (г. Тршинец, Чехия), изготовленный по проекту ПО "ТЕХНОРОС" © tehnoros.ru
В начале сентября 2020 г. на открытом складе Тршинецкого металлургического завода (г. Тршинец, Чехия) после успешного завершения всех необходимых испытаний был введен в эксплуатацию портальный ковшовый реклаймер (заборщик) производительностью 1200 т/час.
Оборудование предназначено для усреднения рудных материалов при производстве доменного агломерата и шихты для сталеплавильного производства, а также для расформирования насыпных штабелей и постоянной подачи усредненного материала на складской конвейер.
Новый реклаймер по своим размерам сопоставим со средним 12-этажным домом.Полная длина заборщика составляет 83,8 м, высота — 36 м, а общая масса —1075 тонн.
Гигантская машина включает в себя множество современных вспомогательных систем и элементов:
- систему выгрузки «некачественного» слоя материала обратно на штабель посредством телескопического устройства;
- систему орошения в местах интенсивного пыления (вдоль стрелы и в зоне выгрузки материала из телескопического устройства);
- систему аспирации в зонах пересыпки материала;
- пневмосистему и компрессорную станцию для пневмоотчистки узлов реклаймера;
- систему подачи воды и электричества на передвижные элементы реклаймера с помощью шланговых и кабельных моноспиральных барабанов;
- системы централизованной смазки всех подшипниковых узлов машины;
- кран для сервисного обслуживания узлов реклаймера, передвигающийся вдоль всего пролетного строения в верхней его части;
- металлодетектор, ограничивающий попадание посторонних металлических предметов на конвейерную линию;
- весы для измерения производительности перегружаемого материала;
- гидропневматическую систему натяжения цепи ковшового конвейера;
- систему безопасности, состоящую из множества датчиков и подсистем, позволяющих следить за правильностью работы машины.
Все вспомогательные системы и механизмы реклаймера объединены общей системой управления, что позволяет производить своевременную диагностику работоспособности каждого элемента и осуществлять безопасную работу машины.
Стрела ковшового заборщика, изготовленного по проекту ПО "ТЕХНОРОС" © tehnoros.ru
Оборудование спроектировано и изготовлено по европейским нормам с соблюдением жестких экологических требований к уровню пыления и шума.
Разработчиком проекта и поставщиком основных высокотехнологичных частей реклаймера является Производственное объединение «ТЕХНОРОС» (г. Санкт-Петербург), специалисты которого также осуществляли авторский надзор за изготовлением металлоконструкций на чешских предприятиях и шефмонтаж оборудования на базисе заказчика.
Несмотря на пандемию COVID-19, всплеск которой пришелся на этап монтажа оборудования в Чехии, проект был реализован точно в срок благодаря слаженной работе российских и чешских партнеров, которые наладили технологию удаленного шефмонтажа с применением современных коммуникационных технологий.
Заборщик успешно выдержал серию из 5-ти видов приемосдаточных испытаний и без сбоев отработал двухмесячный период опытно-промышленной эксплуатации в круглосуточном режиме работы. В настоящее время реклаймер введен в постоянную эксплуатацию и заменил отработавшее свой ресурс старое оборудование.
Производственное объединение «ТЕХНОРОС», основанное в 1991 году, проектирует и производит сложное подъемно-транспортное оборудование различного назначения. За годы работы специалисты ПО «ТЕХНОРОС» успешно реализовали сотни уникальных и сложных проектов для системообразующих предприятий металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой, химической и атомной промышленности, сферы судостроения, военно-промышленного комплекса, портов и терминалов как на территории России, так и за рубежом.
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