Ковшовый реклаймер, спроектированный ПО «ТЕХНОРОС», начал работу на металлургическом заводе в Чехии

Портальный ковшовый реклаймер производительностью 1200 т/час (г. Тршинец, Чехия), изготовленный по проекту ПО "ТЕХНОРОС" © tehnoros.ru

В начале сентября 2020 г. на открытом складе Тршинецкого металлургического завода (г. Тршинец, Чехия) после успешного завершения всех необходимых испытаний был введен в эксплуатацию портальный ковшовый реклаймер (заборщик) производительностью 1200 т/час.

Оборудование предназначено для усреднения рудных материалов при производстве доменного агломерата и шихты для сталеплавильного производства, а также для расформирования насыпных штабелей и постоянной подачи усредненного материала на складской конвейер.

Новый реклаймер по своим размерам сопоставим со средним 12-этажным домом.Полная длина заборщика составляет 83,8 м, высота — 36 м, а общая масса —1075 тонн.

Гигантская машина включает в себя множество современных вспомогательных систем и элементов:

систему выгрузки «некачественного» слоя материала обратно на штабель посредством телескопического устройства;

систему орошения в местах интенсивного пыления (вдоль стрелы и в зоне выгрузки материала из телескопического устройства);

систему аспирации в зонах пересыпки материала;

пневмосистему и компрессорную станцию для пневмоотчистки узлов реклаймера;

систему подачи воды и электричества на передвижные элементы реклаймера с помощью шланговых и кабельных моноспиральных барабанов;

системы централизованной смазки всех подшипниковых узлов машины;

кран для сервисного обслуживания узлов реклаймера, передвигающийся вдоль всего пролетного строения в верхней его части;

металлодетектор, ограничивающий попадание посторонних металлических предметов на конвейерную линию;

весы для измерения производительности перегружаемого материала;

гидропневматическую систему натяжения цепи ковшового конвейера;

систему безопасности, состоящую из множества датчиков и подсистем, позволяющих следить за правильностью работы машины.

Все вспомогательные системы и механизмы реклаймера объединены общей системой управления, что позволяет производить своевременную диагностику работоспособности каждого элемента и осуществлять безопасную работу машины.

Стрела ковшового заборщика, изготовленного по проекту ПО "ТЕХНОРОС" © tehnoros.ru

Оборудование спроектировано и изготовлено по европейским нормам с соблюдением жестких экологических требований к уровню пыления и шума.

Разработчиком проекта и поставщиком основных высокотехнологичных частей реклаймера является Производственное объединение «ТЕХНОРОС» (г. Санкт-Петербург), специалисты которого также осуществляли авторский надзор за изготовлением металлоконструкций на чешских предприятиях и шефмонтаж оборудования на базисе заказчика.

Несмотря на пандемию COVID-19, всплеск которой пришелся на этап монтажа оборудования в Чехии, проект был реализован точно в срок благодаря слаженной работе российских и чешских партнеров, которые наладили технологию удаленного шефмонтажа с применением современных коммуникационных технологий.

Заборщик успешно выдержал серию из 5-ти видов приемосдаточных испытаний и без сбоев отработал двухмесячный период опытно-промышленной эксплуатации в круглосуточном режиме работы. В настоящее время реклаймер введен в постоянную эксплуатацию и заменил отработавшее свой ресурс старое оборудование.

Производственное объединение «ТЕХНОРОС», основанное в 1991 году, проектирует и производит сложное подъемно-транспортное оборудование различного назначения. За годы работы специалисты ПО «ТЕХНОРОС» успешно реализовали сотни уникальных и сложных проектов для системообразующих предприятий металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой, химической и атомной промышленности, сферы судостроения, военно-промышленного комплекса, портов и терминалов как на территории России, так и за рубежом.