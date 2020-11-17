© Бионышева Елена/Сделано у нас

ЗАО СП «Брянсксельмаш» — один из лидеров отечественного рынка сельхозтехники. За 15 лет компания вошла в число ключевых предприятий машиностроительной отрасли и стала одним из основных поставщиков уборочной техники в России и за рубежом. Мы посетили производство и пообщались с главным инженером- заместителем генерального директора по производству- Андреем Сергеевичем Шилиным.

Закрытое акционерное общество совместное предприятие «Брянсксельмаш» было основано 1 августа 2005 года и стало символом братства и партнерства России и Беларуси. Организация была создана для того, чтобы приблизить производство комбайнов к непосредственному потребителю. Основной деятельностью компании стали изготовление и продажа сельхозтехники и комплектующих. Продукция «Брянсксельмаш» благодаря надежности, удобству в обслуживании и выгодной цене быстро завоевала рынок.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сейчас предприятие выпускает 7 моделей зерно- и кормоуборочных комбайнов под торговой маркой «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ», возникшей в 2016 году и отсылающей к расположению производства в Брянске. Модели успешно выдержали испытания на машиноиспытательных станциях и получили все нужные в соответствии с нормативными документами Российской Федерации сертификаты. В 2018 году было запущено изготовление техники для прямого посева и реализована первая партия сеялок «СПС-4000». Они предназначались для высева зерновых, бобовых и мелкосемянных культур как по нулевой технологии посева, так и после минимальной обработки почвы, с одновременным внесением гранулированных удобрений. В прошлом году стартовало производство сеялок «СПС-6500». Обе модели получили высокую оценку у российских фермеров. В начале 2020 года освоили производство мульчирующей фрезы 550.00.00, которая применятся с универсальным энергосредством УЭС-2-280A для расчистки залежных земель от древесно-кустарниковой растительности. Мы учли каждую мелочь, чтобы техника служила долго и справлялась с любыми задачами. Комплекс для мульчирования «Десна-Полесье» уже доказал свою выносливость и эффективность на полях Брянской области и других регионах России. Все больше сельскохозяйственных угодий вводится в оборот. Благодаря современной технике «Брянсксельмаш» это удается сделать в короткие сроки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ЗАО СП «Брянсксельмаш» делает ставку на сотрудничество с отечественными производителями комплектующих и материалов и активно налаживает деловые отношения с ключевыми российскими поставщиками. Также компания развивает собственное производство запчастей для комбайнов, что позволяет обеспечить строгий контроль качества изделий.

Предприятие продолжает наращивать производственный потенциал за счет открытия новых участков, освоения новых и улучшения имеющихся технологических процессов и модернизации оборудования.

Еще одна сфера деятельности компании «Брянсксельмаш» — сервисное и гарантийное обслуживание своей продукции: отечественные и зарубежные покупатели могут рассчитывать на качественный и своевременный ремонт.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Одна из приоритетных задач «Брянсксельмаша» — развитие дилерской сети. Компания открыла более 45 дилерских центров и каждый из них работает в соответствии с требованиями единого корпоративного стандарта, что обеспечивает высокое качество обслуживания. Продукция предприятия включена в лизинговую программу АО «Росагролизинг», благодаря чему аграрии могут закупать ее на выгодных условиях, так по программам АО «Росагролизинга» мы уже реализовали более 250 машин. Также продукция «Брянсксельмаша» пользуется высоким спросом за рубежом.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ежегодно «Брянсксельмаш» участвует в отечественных и международных форумах, конференциях и выставках, где представляет продукцию потенциальным потребителям. В их числе стоит упомянуть «Золотую Осень» и «Золотую Ниву». Техника предприятия неоднократно становилась победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Брянское качество». На выставке «Агросалон-2020» «Брянсксельмаш» презентовал Комплекс для мульчирования и КЗС-1218-29 с люксовой кабиной. Новинки не остались без внимания посетителей выставки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Руководство «Брянсксельмаша» уделяет серьезное внимание сохранению и развитию кадрового потенциала. Сотрудники предприятия пользуются широким спектром мер материальной и социальной поддержки, для них организуются культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Значительные усилия прикладываются к привлечению молодых специалистов и обучению персонала. На базе шести ключевых аграрных институтов создана сеть корпоративных аудиторий, где студенты могут освоить принципы работы на новейших комбайнах. Перед предприятием стоит амбициозная задача — открыть подобные классы в каждом сельскохозяйственном вузе России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена