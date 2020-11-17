ТМХ поставил шесть поездов ЭП2Д Центральной ППК

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Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовил и поставил в адрес АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (Центральная ППК) 6 электропоездов постоянного тока ЭП2Д. Контракты на изготовление подвижного состава были подписаны в сентябре и октябре 2020 года.

Согласно договорам, все поезда были построены в одиннадцативагонном исполнении и в фирменной бело-серой окраске «Наше Подмосковье». Составы оборудованы системами обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха, которые поддерживают комфортную температуру в салоне и препятствуют распространению болезнетворных микроорганизмов, что особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации.

Салоны электропоездов ЭП2Д укомплектованы эргономичными диванами из износостойких материалов, поручнями в тамбурах и салонах, креплениями для велосипедов. Для удобства пассажиров под сидениями расположены USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Для людей с ограниченными возможностями в электропоездах модели ЭП2Д создана безбарьерная среда. Головные вагоны оборудованы откидными аппарелями для беспрепятственного въезда в вагон и необходимыми креплениями для инвалидных колясок в салоне, а также экологически-чистым туалетным комплексом, приспособленным для пользования, в том числе для пассажиров в инвалидном кресле-коляске.

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Информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля.Первые три из шести новых электропоездов были переданы в адрес крупнейшего пригородного перевозчика России в сентябре, еще три поезда — в октябре. Новые комфортабельные составы будут эксплуатироваться на маршрутах Савеловского и Белорусского направлений.Центральная ППК закупает ЭП2Д с 2016 года. За это время в собственный парк подвижного состава перевозчика поступило 108 одиннадцативагонных поездов такой модели.

Составы используются для перевозок пассажиров на Киевском, Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги. Кроме того, поезда ЭП2Д эксплуатируются на Западно-Сибирской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Куйбышевской железных дорогах и в Республике Армения. С начала производства Демиховским машиностроительным заводом выпущено 1286 вагонов ЭП2Д.