Гидрографический катер проекта 19920 «Александр Макорта» принят в состав Северного флота

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Новый большой гидрографический катер «Александр Макорта» проекта 19920 после торжественной церемонии подъема военно-морского флага принят в состав Северного флота.

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил моряков с этим событием и выразил надежду, что экипаж катера внесет достойный вклад в изучение морей Арктики.

Уточняется, что катер официально вошел в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота.

Наименование «Александр Макорта» присвоено судну в знак признания заслуг и увековечения памяти известного гидрографа, контр-адмирала Александра Павловича Макорты. На рубеже 80-х — 90-х годов он возглавлял Гидрографическую службу Северного флота, под его руководством проводились исследования внешней границы континентального шельфа России.

Большой гидрографический катер «Александр Макорта» построен на судостроительном предприятии «Окская судоверфь» в Нижегородской области. Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей, позволяет обеспечивать постановку, съемку, обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также доставлять личный состав, специальное оборудование и грузы на необорудованное побережье.